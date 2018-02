Pech voor de liefhebbers van vrouwelijk schoon: E3 Harelbeke kiest na heisa rond Bart De Pauw voor ander thema MH YP

Bron: Belga 0 Wielrennen Bij de parcoursvoorstelling is ook reeds voor de tiende keer de banner van de E3 Harelbeke onthuld. Dit jaar staat er een cowboy op die met een koersfiets een wheelie maakt. Op het voorwiel staan de getallen 2004-2005-2006-2007 en 2012 genoteerd, de jaren dat Tom Boonen won in Harelbeke.

Het is Jacques Coussens die steevast het ontwerp van deze banner voor zijn rekening neemt. "Ik had al een ontwerp klaar, maar door de hetze met Bart De Pauw en de #Metoo-campgane heb ik dat ontwerp toch maar voorzichtigheidshalve links laten liggen. Het was misschien wel iets te pikant, maar wellicht pakken we er volgend jaar wel mee uit."

"De banner met als titel 'Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen?' is een ode aan Tom Boonen die hier vijf keer won. En de streek rond Harelbeke krijgt meermaals de roepnaam 'Texas van Vlaanderen' mee."

Vorig jaar prijkte een baby met tatoeages en de tekst 'E3 Harelbeke 60 jaar jong' op de banner. Het jaar daarvoor was een priester hoofdfiguur met de spreuk 'Koers is heilig, winnen is zalig'. De meest ophefmakende banner was die van 2015 met daarop een opspelende damesjurk met blauwe slip en de spreuk 'Wie knijpt ze in Harelbeke?'. De controverse was toen zelfs zo groot dat de organisatoren uiteindelijk beslisten de banner te schrappen.

Voor de eerste banner keren we terug naar 2009. Toen poseerde Joke Eeckhout - zus van oud-wielrenner Nico Eeckhout - naakt op een fiets. Na een tussenstop pronkte er met Phaedra Hoste in 2011 opnieuw vrouwelijk schoon op de banner. Nog eens vier jaar later, 2015 noteren we, zorgde de slogan 'Wie knijpt ze?' met bijhorende foto ook voor controverse. Finaal kreeg de organisatie zelfs een klacht aan haar broek. (Lees verder ronder de banners)

Een overzicht van alle banners van 2009 tot op heden:

In het begin vernieuwing, finale blijft behouden

Ook het parcours van de 61ste editie werd vandaag voorgesteld. Enkel de eerste wedstrijdkilometers werden onderworpen aan een vernieuwing, de finale blijft behouden.

Zo is de Wolvenberg na 27 kilometer koers de eerste helling van de dag. Daarna komt La Houppe eraan, gevolgd door de nieuwe helling Broeke. Deze situeert zich na 107 kilometer koers. Vanaf de Knokteberg, de vierde helling van de dag na 117 kilometer, is de E3 Harelbeke een blauwdruk van de zestigste editie. "Wegenwerken lagen aan de basis van deze verschuiving. Onze finale hadden wij eerder al onder handen genomen en daar werd niet meer aan geschaafd", stelt koersdirecteur Philippe Vermeeren. "Wij werken op 23 maart zo'n 205 kilometer af. Die afstand is doorspekt met onder meer acht kasseizones, goed voor 15 kilometer kasseien, en vijftien hellingen. Dit gegeven moet garant staan voor opnieuw een mooie wielerdag in en rond Harelbeke."

Vorig jaar ging de eindzege er naar Greg Van Avermaet, die het haalde voor Philippe Gilbert en Oliver Naesen.

De hellingen:

Wolvenberg (27 km), La Houppe (91 km), Broek (107 km), Knokteberg (117 km), Hotond (121 km), Kortekeer (128 km), Taaienberg (133 km), Boigneberg (139 km), Eikenberg (144 km), Stationsberg (149 km), Kapelberg (164 km), Paterberg (164 km), Oude Kwaremont (167 km), Karnemelkbeekstraat (175 km), Tiegemberg (186 km)

Organisatie deelt laatste wildcards uit

Tijdens de persvoorstelling van de E3 Harelbeke werden ook de laatste wildcards uitgereikt. "Alle achttien WorldTour-teams tekenen present", geeft koersdirecteur Philippe Vermeeren mee. "Naast die ploegen krijgen bij ons ook nog de Belgische teams Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda's Willems-Crelan en WB Aqua Protect-Veranclassic startrecht. Daarnaast hebben wij ook het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij, en de Franse ploegen Direct Energie en Vital Concept uitgenodigd. Meteen zijn zo de 25 deelnemende teams vastgelegd. Ons deelnemersveld is dus voldoende gestoffeerd en wereldkampioen Peter Sagan zal in Harelbeke zijn eerste Vlaamse koers dit seizoen rijden."

WorldTeams:

Ag2r-La Mondiale (Fra), Astana (Kaz), Bahrain-Merida (Bah), BMC (VSt), Bora-Hansgrohe (Dui), FDJ (Fra), Lotto-Soudal (Bel), Mitchelton-Scott (Aus), Movistar (Spa), Quick-Step Floors (Bel), Team Dimension Data (ZAf), EF Education First-Drapac (VSt), Katusha-Alpecin (Zwi), LottoNL-Jumbo (Ned), Team Sky (GBr), Team Sunweb (Dui), Trek-Segafredo (VSt), UAE Team Emirates (VAE)

Professioneel continentale ploegen:

Wanty-Groupe Gobert (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Veranda's Willems-Crelan (Bel), WB Aqua Protect-Veranclassic (Bel), Roompot-Nederlandse Loterij (Ned), Direct Energie (Fra), Vital Concept (Fra)