Paul Van Den Bosch over een Tour zonder échte voorbereiding: “Als het doorgaat, wordt het een wedstrijd op twee snelheden” DMM/KDW

13 april 2020

13u37 8 Wielrennen De hele wielerkalender lijkt wel te staan of te vallen met de Ronde van Frankrijk. De Tour start normaal gezien op 27 juni, maar door het coronavirus rijzen er veel vraagtekens. Wij legden ons oor te luister bij wielercoach Paul Van den Bosch. “Als er een Tour komt, dan is de kans groot dat het een wedstrijd op twee snelheden wordt.”



Het zou een quizvraag kunnen zijn op Paasmaandag: wat is de eerstvolgende wedstrijd op de internationale wielerkalender? De Giro, de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland zijn ondertussen allemaal afgelast door de coronadreiging. Enkel de Tour blijft voorlopig nog over. Kan de Ronde van Frankrijk überhaupt doorgaan? En wat zou dat betekenen voor renners die zich in lockdown moeten voorbereiden op een rittenkoers van drie weken?

“Ik denk dat de kans vrij klein is dat de Tour op 27 juni zal doorgaan”, vertelt wielercoach Paul Van Den Bosch (63). “Dat is aan de hand van geruchten die er gaan en contacten die ik heb met artsen, ook uit het wielermilieu. We hebben geen glazen bol, maar ik zie de kans zeer, zeer klein dat men op 27 juni mensen van over heel Europa laat invliegen.”

Van den Bosch denkt niet dat er ook maar één instantie is die een risico wil lopen door de Tour toch te laten doorgaan in juni en juli. “Ik denk dat als de Tour doorgaat, het op een latere datum zal zijn. Ik heb al vernomen dat er latere datums vooropgesteld zijn. Ergens rond 19 augustus of iets dergelijks. Er zijn alternatieven. Wie weet kan de Tour op dat moment wel doorgaan. Dat is een ander verhaal.”

Als men de Tour laat starten, moeten alle renners de mogelijkheid hebben om vier tot zes weken buiten te trainen. Het staat buiten kijf dat je de Tour niet kan voorbereiden met enkel training op de rollen. Dat is onmogelijk. Paul Van Den Bosch

Voorbereiding

De grote vraag is in dat geval wel hoe renners zich moeten voorbereiden op een drieweekse rittenkoers. Sommigen zitten door de maatregelen die in hun land van kracht zijn in absolute lockdown en kunnen enkel op de rollen trainen. “Het valt af te wachten of er voorbereidingskoersen zijn. De Tour rijden zonder, is zeer moeilijk. Al zal ik niet zeggen dat het onmogelijk is”, aldus Van Den Bosch.

“Veel hangt af van de voorbereidingstijd die de renners op dat moment zullen krijgen. Als dat beperkt is, dan wordt het voor renners uit Spanje en Frankrijk die niet buiten mogen trainen, heel moeilijk om dan de Tour te gaan rijden. Mocht er vroeger beslist worden dat alle renners buiten kunnen trainen en dat ze hun normaal trainingsvolume en intensiteit kunnen halen, dan is het mogelijk om de Tour zonder voorbereidingswedstrijd aan te vatten.”

Al is dat allemaal verre van ideaal, weet Van Den Bosch. Volgens de wielercoach is elke renner anders. “Er zijn renners die zich perfect kunnen voorbereiden via training en geen wedstrijden nodig hebben. Er zijn ook renners die écht wedstrijdritme nodig hebben in de vorm van de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld.”

Renners die buiten kunnen trainen gaan een substantieel voordeel hebben op renners die dat niet kunnen doen. Als de Tour doorgaat, dan wordt het een heel vreemde Tour. Paul Van Den Bosch.

Twee snelheden

“Bij de UCI is men daar zeer goed van op de hoogte”, meent Van Den Bosch. “Men zal de Tour niet laten doorgaan als de renners maar drie weken vooraf te horen krijgen dat ze buiten mogen trainen. Ik denk dat men er in de planning van de Tour wel rekening mee zal houden dat er vooraf kan worden gekoerst. Misschien is het dan een experiment voor de renners om de Tour met minder voorbereidingskilometers te beginnen.”

“Een andere optie is dat men de Tour minder zwaar gaat maken”, zegt Van Den Bosch. “Minder ritten, minder cols. Alles zal te maken hebben met het feit of renners al dan niet tijdig kunnen beginnen trainen. Maar als men de Tour laat starten, moeten alle renners de mogelijkheid hebben om vier tot zes weken buiten te trainen. Dat staat buiten kijf. Je kan de Tour niet voorbereiden met enkel training op de rollen. Dat is onmogelijk.”



De Tour rijden na training op de weg zonder voorbereidingswedstrijden zal volgens Van Den Bosch voor sommige renners wel lukken. “Al zullen we heel veel renners zien die dan niet met de juiste of optimale conditie aan de start zullen komen. Veel renners trainen nu dagelijks twee uur op de rollen en dat kan zo nog vier weken doorgaan. Dat gaat onvermijdeliljk een impact hebben.”

“In die zin zullen we dus een Tour krijgen op twee snelheden, als het allemaal doorgaat. Daarmee bedoel ik niet de twee snelheden van vroeger tussen renners met en zonder doping, maar twee snelheden qua voorbereiding. Renners die buiten kunnen trainen en nu duurtrainingen van 5 uur kunnen doen, gaan een substantieel voordeel hebben op renners die dat niet kunnen. Als de Tour doorgaat, dan wordt het in elk geval een héél vreemde Tour.”

Van Den Bosch: “Ik heb een tussentijdse test gepland met mijn renners”



