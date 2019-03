Paul De Geyter: “Wat ik nu doe? Ik verzorg het management van mediafiguren” JDK

22 maart 2019

10u53 0

Mecanicien of verzorger ziet hij niet zitten. Manager van wielrenners én van een team is hij geweest. “Er is geen derde job meer voor mij in het wielrennen”, stelt ex-general manager bij Lotto-Soudal Paul De Geyter vast. “Dus sluit ik dit hoofdstuk af.” En lanceerde hij op 1 januari, samen met Bram Vandenbroeck, ‘Poolster’. “Waarbij ik het management verzorg van mensen die actief zijn in de media. En mee theatershows help realiseren”, licht hij toe. In zijn (nu al fraaie) portefeuille: onder meer Tom Boonen, Sandra Bekkari, programmamaker Peter Boeckx, Jeroom, Tom Borremans (alias Sociaal Incapabele Michiel), Gilles De Bilde, Barbara Sarafian, Wim Vanlessen (ex-hoofddanser van Ballet van Vlaanderen) en Cameron Vandenbroucke. “Ik wil proactief op zoek gaan naar meerwaarde voor die mensen. Intensief talent ontginnen. Een nieuwe uitdaging. Ik wil dat ze op termijn kunnen zeggen: ‘Poolster is het chicste kantoor.’”