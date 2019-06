Patrick Van Gansen wilt klacht indienen tegen rensters die hem beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag AB

15 juni 2019

11u28

Wielrennen Wielermanager Patrick Van Gansen gaat een klacht indienen wegens laster tegen de wielrensters die hem beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. "Ik wil de beschuldigingen formeel ontkennen."

Patrick Van Gansen, de manager van de vrouwelijke wielerploeg Health Mate Ladies Team, heeft zich een advocaat onder de arm genomen en wilt klacht indienen wegens laster tegen de wielrensters die hem beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. “De onterechte klachten van mijn voormalige rensters treffen mij zwaar”, vertelt hij bij Cyclingnews. “Ik wil de beschuldigingen formeel ontkennen. De volgende dagen zullen mijn advocaat en ik klacht wegens laster neerleggen. Verder wil ik mij over deze zaak niet uitlaten in de pers.”

Esther Meisels (23), Sara Mustonen (38) en Choë Turblin (23) verlieten in de voorbije maanden het Health Mate Ladies Team en dienden daarna ieder apart een klacht in. Van Gansen zou volgens de dames zijn macht misbruikt hebben. “Hij wilde altijd knuffelen voor ik naar bed ging. Hij kuste me vaak op het voorhoofd en vroeg me om hem te kussen. Zijn agressieve gedrag maakte me bang”, aldus de Israëlische Meisels. Vijf andere rensters schreven ook een open brief waarin ze het ongepaste gedrag van Van Gansen aankaarten. De wielermanager ontkent alles.

Health Mate Ladies Team blijft doorgaan

Voorlopig blijft Van Gansen het Health Mate Ladies Team leiden. “Op uitdrukkelijke vraag van mijn huidige wielrensters zal ik manager blijven. We blijven zeker doorgaan tot het einde van het seizoen. Of we daarna blijven bestaan, zal afhangen van een gesprek met de sponsors. Ik zal in elk geval alles doen om mijn onschuld te bewijzen en mijn naam te zuiveren”, besluit Van Gansen.