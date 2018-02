Patrick Lefevere zag een sterk Quick.Step Floors-collectief, maar…: "We acteerden iets te nerveus" Joeri De Knop

24 februari 2018

20u58 1 Wielrennen Man van de wedstrijd. Mooi, maar wat kocht hij er voor de rest mee, vroeg Zdenek Stybar zich terecht af. Quick.Step Floors drukte zeker zijn stempel op de finale, zag teammanager Patrick Lefevere. "Alleen: we hadden iets rustiger moeten blijven op de beslissende momenten."

Iljo Keisse vervulde zijn rol als exclusieve knecht perfect. "Iljo was in zekere zin ook ‘kopman’ vandaag", omschreef Stybar het lachend. "Hij reed namelijk veel ‘op kop’ van het peloton." Devenyns zette de stoottroepen perfect af aan de voet van de Muur en… verloor daarna een lens. Vervelend. Lampaert sloot met Wisniowski vooraan aan, maar loste vervolgens "op het slechtst denkbare moment van de koers", vond Lefevere. "Toen ik Yves’ kopje zag hangen, wist ik: ja, ’t is voorbij." Op dat moment had Gaviria al afgehaakt. "Gelost op de Muur, gevallen over een drinkbus in de afdaling", aldus ploegleider Wilfried Peeters. "De schade bleef beperkt tot schaafwonden. Maar… 'ik ben niet 100%', meldde hij me ook." Terpstra? "Niki zat op geen enkel moment in de wedstrijd", vond Peeters. "Hij ergerde zich blauw aan hoe er werd gekoerst. Dat herhaaldelijke 'wringen, wringen, wringen' en dan weer stilvallen. Door de felle tegenwind, natuurlijk. Ik heb hem veel gezien. (lacht) Helaas telkens vlak voor me uit, vanuit de tweede volgwagen."

Bommetje Gilbert

Blijven over: de mannen met de grootste verdienste. Gilbert, die op de Leberg het eerste bommetje gooide en finaal nog vijfde werd. "Hij was niet slecht. Maar op zijn topconditie is het nog even wachten", vatte Peeters het goed samen. En Stybar dus. Samen met Sep Vanmarcke met voorsprong de beste man in koers. "Ja, maar wat koop ik ermee", zuchtte de Tsjech. "Een goed gevoel. Bevestiging van mijn prima vorm. Maar helaas geen resultaat." Dat zat er volgens Lefevere nochtans wel in. "Mochten we op de beslissende momenten iets minder nerveus hebben geacteerd. Zdenek was ‘by far’ de sterkste. Misschien voelde hij zich iets té sterk. En sprong hij daarom op alles wat bewoog. Hij had het iets linker moeten spelen. Het zadelt me met wat gemengde gevoelens op. Want ik zag wel een goed collectief. We wilden agressief en aanvallend koersen — hey, wij zijn Quick.Step — maar met die kille weersomstandigheden en die venijnige tegenwind was dat geen sinecure. (lacht) Ze laten ons natuurlijk ook niet zómaar rijden."

Mooie basis

Stybar troostte zich met de vaststelling dat hij een mooie basis legde voor de rest van het klassieke voorjaar. "Het liep al goed in Murcia en de Algarve. Dit was de eerste grote test en ook die is geslaagd. Ik ben content." Mag ook, als je op de Muur het tempo van Avermaet te traag vond en krachtig overnam. (bescheiden) "Ik had het gevoel dat ik dat kon, ja." Of hij zich met deze puike prestatie stiekem tot kopman heeft gebombardeerd voor het verdere vervolg? "Neen. De term ‘kopman’ gebruiken we niet in deze ploeg. We koersen altijd in blok. En meestal komt daar ook uit iets moois uit."