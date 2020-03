Patrick Lefevere: “Waarom zou de Tour wel kunnen doorgaan als EK en Spelen worden uitgesteld?” ABD

24 maart 2020

14u56

Bron: Belga 0 Wielrennen Het coronavirus houdt ook de wielerwereld in z'n greep. Heel wat wedstrijden werden afgeschaft, in maart en april wordt er niet gekoerst, ook in mei regent het annuleringen. En wat met de Tour? "Er is geen EK, geen Olympische Spelen", aldus Patrick Lefevere. "Ik ben geen pessimist, maar wel een realist. Dat weet iedereen. Hoe kan je dan vasthouden aan de Tour? Natuurlijk wil ik dat die doorgaat, maar voorlopig hebben wij als team alleszins nog geen nieuws gehad."

De Franse krant Le Parisien meldde maandag dat de Tour nog altijd op het geplande tijdstip zou plaatsvinden, van 27 juni tot 19 juli, weliswaar in een mogelijk aangepaste versie, zoals bijvoorbeeld zonder VIP's aan de bussen, zonder Village de Départ met z'n VIPS, en geen publiek aan start en aankomst.

Dat schreef de krant op basis van communicatie tussen de teams en organisator ASO. "Ik heb dat ook gelezen", zegt Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step. "Maar sinds de laatste communicatie van ASO, over de afgelasting van de slotdag van Parijs-Nice, heb ik niets meer van hen gehoord. Er is nog geen communicatie geweest over de Tour, toch zeker niet met onze ploeg."

De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu zei maandag aan de France radio Inter dat ze in contact staat met ASO en het kapitaal belang beseft van een wedstrijd van zo'n orde. "Ik lees en hoor dat allemaal graag, maar waarom zou de Tour wel kunnen doorgaan als andere sportevenementen dat niet kunnen, zoals het EK of de Spelen? Ik ben geen pessimist, maar een realist en natuurlijk wil ik dat de Tour doorgaat, zelfs een Tour 'light' mag van mij gereden worden. Als er maar gekoerst wordt, maar zal dat nog lukken? Ik heb geen glazen bol. Iedereen stelt zich de vraag wanneer de koers weer op gang zal komen, maar op zich is dat nu ook nog bijzaak. Voorlopig hebben we in de wereld nog andere katten te geselen met dit virus. Laat ons dat ook niet vergeten en voor de rest is het als wielerteam rekenen op de goodwill van je sponsors en hopen dat de rekeningen maandelijks betaald worden.”

