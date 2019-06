Patrick Lefevere vraagt respect en geduld in contractdossiers: “Ik laat me niet opjagen, hoor” Joeri De Knop

20 juni 2019

08u49 0 Wielrennen De wildedans der dwazen? Patrick Lefevere doet er niet aan mee. Een beetje respect en geduld, vraagt hij in de brandende contractdossiers binnen zijn team. “Ik heb tijd. En néém die ook. Het is elk op zijn beurt. Wie niet wacht, wordt niet geacht.”

Viviani en Sabatini op weg naar Cofidis, waar Gilbert tweede prioriteit is. Stybar die ploegmaat van Van Avermaet kan worden bij CCC. En voor Mas ligt een driejarig contract klaar bij Movistar. Allemaal voor grof geld. Hoorndol, wordt Lefevere van de ronkende transfergeruchten. “Als ik alles mag geloven, verlies ik straks de helft van mijn ploeg. Vooral aan Cofidis. Maar vergeet niet: teammanager Cédric Vasseur is een goeie vriend van mij. We praten niet enkel over mooie meisjes”, gniffelde hij bij de start van de vijfde rit in de Ronde van Zwitserland in Münchenstein.

“Eigenlijk verveelt het me allemaal een beetje”, zucht de CEO van Deceuninck-Quick.Step. “Wist je dat de eerste rennersmakelaars zich al in januari en februari aanboden? ‘Waarover moeten we het hebben, dan?’, vroeg ik. Ondertussen zitten ze al maanden achter mijn veren en proberen ze beslissingen bij me af te dwingen. Vooral in Vlaanderen ronden ze graag snel af, heb ik de indruk. Maar... we zijn 20 juni! Het voorgerecht van het seizoen, het klassieke voorjaar, is net verteerd. De hoofdschotel, de Tour, zit er aan te komen. En dan volgt nog het dessert. Wel kijk, ik ben niet geneigd om nu veel knopen door te hakken. Achttien van mijn renners zijn einde contract, vier daarvan (Hodeg, Jakobsen, Devenyns en Alaphilippe, red.) verlengden al. De rest behandel ik ‘case’ per ‘case’, niet met vijf tegelijk. Ik heb een budget. En ik heb tijd. Die wil ik ook nemen. Ik laat me niet opjagen.”

Bij de veertien ‘hangende’ dossiers, onder meer dat van Elia Viviani. Die dinsdag, na zijn ritzege in Arlesheim zélf aangaf te willen wachten tot na de Tour. “Geen probleem”, pikt Lefevere er dankbaar op in. “Tegen een renner als Elia, die in de Tour drie etappes en de groene trui kan winnen, zeg ik graag: ‘Dóe het dan eerst maar eens een keer. Daarna praten we verder.’ Dan zijn er twee mogelijkheden. Óf je komt samen tot een ‘deal’ en de rust keert terug. Óf de renner en zijn manager willen er het maximum uithalen en dan kan dat nefaste gevolgen hebben voor mij. Zo zal het ook gaan in andere topdossiers als die van Stybar, Mas en Gilbert. Ik spreek met iedereen en rond af en toe iets af. (grijnst) Wat niet betekent dat ik dat morgen al meteen moet communiceren. Of ik het gevoel heb dat ik nú al jongens aan het verliezen ben? Goh, ik ben West-Vlaming, hé. ‘Wie niet wacht, wordt niet geacht’, zeggen ze bij ons. Als ze allemaal zó blij zijn om bij Deceuninck-Quick.Step te mogen koersen, moeten ze toch ook het respect kunnen opbrengen om heel even geduld te oefenen?”