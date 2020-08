Patrick Lefevere: “Remco zei meteen sorry, maar het belangrijkste is dat hij nog leeft” Redactie

15 augustus 2020

19u53 0 Wielrennen Patrick Lefevere heeft zopas vanuit Italië een breuk in het bekken bij Remco Evenepoel bevestigd. De manager van Deceuninck-Quick.Step stond aan het ziekenhuis in Como VTM Nieuws te woord. “Remco zal dit najaar veel naar tv moeten kijken, maar hij kán nog kijken. Dat is het belangrijkste.”



Streep door het seizoen van Remco Evenepoel. Onze landgenoot brak bij zijn val in de Ronde van Lombardije zijn bekken. Patrick Lefevere: “Hij is na zijn val over het stenen muurtje op zijn voeten terechtgekomen. De impact op zijn bekken was daarbij zwaar. Remco heeft een breuk opgelopen op de plaats waar de kop van zijn heup in het bekken komt. Er is ook schade aan zijn longen.”

“We zijn vooral blij dat Remco nog leeft”, gaat Lefevere verder. “Hij praat normaal en hij wou ook iets zeggen naar zijn ploegmaats toe. Wat dit betekent voor het verdere verloop van zijn seizoen? Ik vrees dat hij dit najaar veel naar tv zal moeten kijken, maar hij kan nog kijken. Dat is het belangrijkste. We houden hem hier nog ter observatie. Nadien moeten we bekijken of en wanneer we hem naar België overvliegen. Als er een operatie aan te pas komt, dan liever in België. Als we dat zelf mogen beslissen natuurlijk.”

