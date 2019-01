Patrick Lefevere reageert bijzonder boos na uitsluiting van Iljo Keisse: “Als het van mij afhangt, stapt de ploeg collectief uit de Ronde van San Juan” Sven Spoormakers

30 januari 2019

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 0

“Als het van mij afhangt, stapt de ploeg collectief uit de Ronde van San Juan.” Patrick Lefevere, de grote baas van Deceuninck-Quick.Step, reageert bijzonder boos op de uitsluiting van zijn renner Iljo Keisse. “We bekijken nog wat het UCI-reglement zegt, en dan zullen we snel beslissen of we straks nog starten of niet. De ploeg moet om 7 uur Argentijnse tijd vertrekken in het hotel - dat is over een half uur al.”

Voor Lefevere staat de straf niet in proportie tot wat Keisse heeft gedaan. “Natuurlijk ben ik niet content met de pose van Iljo. Dat is fout, en dat weet hij zelf ook. Maar hij heeft 70 dollar boete betaald en de politie heeft de zaak gesloten. En toch blijft die vrouw er spel over maken. Ze zal geld willen, zeker?”