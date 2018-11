Patrick Lefevere over sensationele comeback van Andrea Tafi: “Vroeg hem of hij gek is geworden” XC

12 november 2018

11u03

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Andrea Tafi heeft een opvallend plan. De 52-jarige Italiaan wil twintig jaar na zijn zege opnieuw aan de start staan van zijn droomwedstrijd, Parijs-Roubaix. Over een sensationele comeback gesproken. Maar wat vindt z'n gewezen ploegleider Patrick Lefevere van die opmerkelijke terugkeer?

“Ik zag Tafi afgelopen week op een sponsorevent. We vroegen hem of hij gek is geworden. Ik snap het alvast niet”, vertelde Lefevere aan Cyclingnews. “Tafi polste trouwens of Quick.Step niet geïnteresseerd is om hem op te nemen in de ploeg. Maar dat zit er niet in. Het is al bijzonder lastig voor ons om zeven renners te selecteren voor Parijs-Roubaix.”

“En ik heb geen zin om te investeren in zo’n publiciteitsstunt. Hopelijk vindt hij een andere manier om er toch nog bij te zijn”, vervolgde Lefevere. “Sommige teams zijn nu eenmaal niet gespecialiseerd in een koers zoals ‘de Hel’, dus mét Tafi kunnen ze heel wat specialiteit krijgen. Maar dat is hun keuze. Hij zal alvast niet in mijn ploeg rijden.”

Tafi -die naar eigen zeggen jaarlijks 18.000 à 19.000 kilometer rijdt- was een klassiek toprenner en schreef onder meer de Ronde van Vlaanderen (2002), Parijs-Roubaix (1999), de Ronde van Lombardije (1996), Parijs-Tours (2000) en het Italiaans kampioenschap (1998) op zijn naam. In 2005 hing hij na zeventien profseizoenen zijn fiets aan de haak.