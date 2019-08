Patrick Lefevere over contractverlenging Evenepoel: “Veel teams zouden aan zijn mouw gaan trekken” Redactie

10 augustus 2019

17u32

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Vandaag raakte bekend dat Remco Evenepoel een contractverlenging krijgt tot 2021, met een optie voor nog twee jaar. Patrick Lefevere geeft tekst en uitleg.

Lefevere was net zoals de rest van de wielerwereld aangenaam verrast met de prestaties van Remco Evenepoel in de Clásica San Sebastián en op het EK tijdrijden. “Ik heb vaak gedacht dat hij uiteindelijk zou stilvallen, maar hij bleef gewoon hard doorrijden en komt aan met een ongezien voorsprong. Ik heb met open mond zitten kijken.” Ook over het EK was Lefevere lyrisch. “De top 5 was het doel, maar hij wint. En de manier waarop dan nog. Hij doet het gewoon tegen bomen van kerels. Toch speciaal om hem daar tussen te zien staan.”

Dat succes bracht de contractverlenging in een stroomversnelling. “Als je wint heb je veel vrienden, dus er zouden veel teams aan zijn mouw proberen te trekken. Ik hoefde dat niet te doen, maar je moet weten waar je aan begint met zo’n jonge renner en we gaan zijn carrière de komende jaren verder in goede banen proberen leiden.”

Over dat langer en verbeterd contract heeft Lefevere niet lang moeten nadenken. “Dat heeft 200 meter geduurd. Ik was met z’n pa naar een terrasje aan het wandelen en in die tijd was het beklonken. We waren toen gaan rondkijken in Monaco voor een eventueel stekje voor Remco.”

“Het is natuurlijk evident dat het contract in lijn ligt met de prestaties”, duidt Lefevere op een ferme financiële upgrade.