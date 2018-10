Patrick Lefevere heeft nieuwe hoofdsponsor voor z'n team, Gaviria en Mas zouden daardoor alsnog aan boord blijven Redactie

06 oktober 2018

21u29 0 Wielrennen De langdurige zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor is voorbij voor Patrick Lefevere. Quick.Step meldde vanavond in een persbericht dat het "goed en belangrijk nieuws omtrent de toekomst" te melden heeft. Volgens de informatie die onze redactie heeft bereikt, wordt maandag de nieuwe hoofdsponsor van het team bekendgemaakt.

Het wielerseizoen loopt op zijn einde, maar bij Quick.Step willen ze 2018 met een knaller eindigen. Het team wil niet alleen uitpakken met een 71ste recordzege, maar ook zijn toekomstplannen voor de komende jaren bekendmaken. Die toekomst zou nu gewaarborgd zijn, want Patrick Lefevere heeft volgens onze bronnen een nieuwe hoofdsponsor voor het team gevonden. Die zoektocht was al even aan de gang omdat Quick.Step niet van plan was om ook de komende jaren alleen hoofdsponsor van het team te blijven. Het parketbedrijf blijft sponsor, maar zet wel een stap opzij vanaf 2019. "Mijn ambities worden bepaald door mijn budget. Dat budget wordt steeds kleiner", liet Lefevere zich enkele weken geleden nog ontvallen in onze krant. Ook in de Tour weerklonk de kreet om extra financiële middelen al.

Een persbericht doet nu vermoeden dat er ook effectief witte rook is. Concreet zou het gaan om een verbintenis van meerdere jaren, waardoor de ploeg in zijn huidige vorm zeker kan blijven bestaan. Enkele dagen geleden schreef het Italiaanse La Gazzetta dello Sport onder meer nog dat Quick.Step Fernando Gaviria en Enric Mas zou laten vertrekken naar respectievelijk UAE Team Emirates en Astana. Dat alles om wat extra financiële ademruimte in de ploeg in te bouwen. Die draconische maatregelen zouden nu dus niet meer nodig zijn dankzij de komst van een nieuwe hoofdsponsor. Welke naam in 2019 nu precies op de truitjes van de ploeg van Patrick Lefevere zal prijken, is niet geweten. Afspraak komende maandag dus rond 18u.