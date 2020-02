Patrick Lefevere: “Er zijn vier coronagevallen in de UAE Tour” MG/DMM

28 februari 2020

11u45 14 Wielrennen Er zijn niet twee, maar vier coronagevallen in de UAE Tour. Dat zegt Patrick Lefevere aan onze redactie. De manager van Deceuninck-Quick.Step weet wel niet of het om personeelsleden of renners gaat. “Er is één geval bij Bahrein-McLaren, één bij Groupama-FDJ en twee gevallen bij UAE-Team Emirates.”

Gisteravond sijpelden de eerste berichten binnen dat het coronavirus ook het peloton was ingeslopen. Italiaanse media berichtten dat twee stafleden van UAE Team Emirates de ziekte in hun lijf hadden. De rittenkoers werd meteen stopgezet. Alle renners en personeelsleden zitten nu in quarantaine vast op hun hotelkamer in Abu Dhabi en ondergaan testen om uit te wijzen of er nog nieuwe gevallen van de ziekte zijn.

Volgens Patrick Lefevere zijn er intussen niet twee, maar vier gevallen van corona in de UAE Tour. “Er is één geval bij Bahrein-McLaren, één bij Groupama-FDJ en twee gevallen bij UAE-Team Emirates. Ik weet niet of dat renners of personeelsleden zijn. Er zijn op dit moment te weinig testkits en dus worden enkel de mensen gecontroleerd die ziektesymptonen vertonen.”

Het kan dus wel nog een tijd duren vooraleer de testresultaten van alle renners bekend zijn. Mogelijk loopt de terugreis van verschillende coureurs - die normaal dit weekend gepland stond - vertraging op. En dat zou dan weer een dikke hypotheek kunnen leggen op het programma van de aanwezige renners. De eerste resultaten worden binnen de 24 uur verwacht. Voorlopig mag niemand z’n hotelkamer verlaten.

Jasper Philipsen: “We hebben het laatste nog niet gezien van het coronavirus”

Het coronavirus zou dus het meest doorheen de rangen van UAE-Team Emirates waaien. Jasper Philipsen, de enige Belg in de selectie, is in België en staat zondag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik weet ook niet veel meer dan wat in het nieuws komt. De ploegmaten moet daar nu op hun kamer blijven. Ik zit er toch wel wat mee in, want ik denk dat we het laatste er nog niet van gezien hebben.”

De organisatie van de UAE Tour is dezelfde organisatie achter de Italiaanse koersen. Doordat het coronavirus daar ook welig tiert, zou het kunnen dat Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico worden afgelast. “Stel dat ik Sanremo niet kan rijden, dan zullen we moeten zien wat we gaan doen. Dat wordt voor velen geen gemakkelijke kwestie”, aldus Philipsen.