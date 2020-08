Patrick Lefevere en Deceuninck-Quick.Step dienen klacht in bij UCI en politie: “Ik kan geen enkel begrip opbrengen voor actie Groenewegen, dit was een aanslag”



DMM

06 augustus 2020

10u41

Bron: Belga 18 Wielrennen Een bijzonder scherpe Patrick Lefevere Een bijzonder scherpe Patrick Lefevere gisteren net na de zware crash in de Ronde van Polen . De manager van Deceuninck-Quick.Step haalde daarbij uit naar de kwalijke rol die Dylan Groenewegen speelde bij de val van Fabio Jakobsen. Eén dag later neemt Lefevere zijn woorden niet terug. “Ik heb geen enkel begrip voor de actie van Groenewegen, de ploeg gaat een klacht indienen bij de politie van Polen.”

“Ze moesten hem in de gevangenis smijten”. Het was de eerste reactie van teambaas van Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere na de afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen in de sprint na een actie van Dylan Groenewegen. Daags na de val blijft Lefevere ontstemd over de actie.

“Ik ben nog altijd heel kwaad en blijf achter die twitterberichten staan. Dit was een heel vuile actie van Groenewegen. Woensdag zag ik de beelden op mijn telefoon”, aldus Lefevere. “Eigenlijk heb ik die sprint al tientallen keren bekeken. Ik heb geen enkel begrip voor de actie van Groenewegen.”

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

“Een renner moet op zijn lijn blijven. Hij zet de sprint aan, in het midden en hij mag zijn lijn kiezen als eerste sprinter, natuurlijk. Maar daarna gaat hij categoriek naar rechts en nog meer naar rechts. Hij ziet Fabio komen en steekt dan nog eens een elleboog uit.”

“Groenewegen gaat eigenlijk bijna liggen op Fabio waardoor die zijn evenwicht verliest en tegen de nadar valt. Hij wordt er echt ingesmeten. Hier is geen begrip voor, dit is een aanslag. Hij rijdt Fabio echt in de nadar. Fabio was aan het wachten tot de laatste 50 meter, zonder die actie van Groenewegen vliegt hij hem voorbij.”

“Dus neen, ik pak mijn woorden van gisteravond niet terug. Er is al een klacht neergelegd bij de UCI en de ploeg zal dat ook nog doen in Polen bij de politie. Ik vind dat ik hier klacht moet indienen, dit kan je niet voorbij laten gaan en dan moet je dat ter plaatse doen, waar het ongeval gebeurd is.”

Ik heb Richard Plugge van Jumbo-Visma verteld dat ik het moedig vond dat hij me belde, maar ik heb hem ook gezegd dat ik geen enkel begrip kan opbrengen voor het maneuver van Groenewegen. Patrick Lefevere

Excuses Jumbo-Visma

Vreest Lefevere niet dat hij een precedent start? Ook zijn team heeft sprinters. Wat als zij in de fout gaan? “Maar mijn coureurs moeten dat niet doen”, repliceert hij. “Dan ga ik ze zelf ook straffen. Kijk, Sam Bennett kreeg in de jongste Parijs-Nice een boete omdat hij tot drie keer een fout maakt in de sprint en met zijn schouder ging leunen. De UCI heeft hem beboet en ik heb toen ook toegegeven dat wat Sam deed echt niet kon. Dat moet je kunnen zeggen. En wat Groenewegen hier doet is veel erger, daar moet je tegen optreden.”

Jakobsen ligt in het ziekenhuis van Polen. “Zijn toestand is ernstig, Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt, hij is stabiel, maar de eerstkomende uren zijn belangrijk. Ze gaan proberen om hem wakker te maken. Alle beenderen in zijn gezicht zijn gebroken. Het is echt heel erg.”

Lefevere kreeg gisteravond telefoon van teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma. “Ik heb hem verteld dat ik het moedig vond dat hij me belde, maar ik heb hem ook gezegd dat ik geen enkel begrip kan opbrengen voor het maneuver van Groenewegen. Dat kan ik gewoon niet.”

Teampsycholoog

Lefevere is niet in Polen en weet ook nog niet of hij nog naar daar zal vliegen. “Op dit moment ben ik daar niet mee bezig. Ik was bezig met zijn familie en hoe hen zo snel mogelijk in Polen krijgen. Gisteren heb ik gebeld met de vader van Fabio. Ze waren al van plan om in de auto te stappen en halsoverkop meer dan 1.000 km te rijden, maar ik heb meteen een privévlucht geregeld voor zijn ouders en zijn vriendin. Zij zijn vanmorgen opstegen in Rotterdam en vliegen naar Polen. Ook onze teampsycholoog vliegt mee. Hij zal onze renners daar bijstaan.”

De ploeg zou starten in de tweede rit van de Ronde van Polen. “Ik heb al overleg gepleegd met ploegleider Klaas Lodewyck”, zegt Lefevere. “De jongens gaan gewoon starten. Het is wel van belang dat ze daar de nodige ondersteuning krijgen. Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na en dat moet je professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn.”

Lees ook:

Toestand Jakobsen ernstig maar stabiel na vijf uur durende operatie, later vandaag poging om hem uit kunstmatige coma te laten ontwaken

Onze chef wielrennen: “Gaan coureurs nu echt als wilde beesten koersen? Wat gaat dat geven, straks in de afdaling van de Poggio?”

UCI sleept Groenewegen voor disciplinaire commissie: “We vragen sancties in verhouding met ernst van de feiten”