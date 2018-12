Patrick Lefevere betreurt het vertrek van Sky: “Dit is als Barcelona of Real dat ophoudt te bestaan” MG

13 december 2018

11u07 0 Wielrennen Patrick Lefevere zag enkele maanden geleden de bui al hangen. Als de Amerikanen de stekker er maar niet uittrekken, dacht Lefevere. Wat gebeurde.

Lefevere vindt het slecht nieuws voor het wielrennen. “Het is niet goed wanneer een grote ploeg verdwijnt. Dat is als Real Madrid of Barcelona dat ophoudt te bestaan.”

Na tien jaar blijkt Sky het wielrennen niet te hebben heruitgevonden. Dat is ook de conclusie van Lefevere. “De miserie die is gemaakt rond Wiggins en de salbutamolkwestie die Froome aan de hand had, bewijzen toch maar dat Sky een ploeg was als alle andere.”

Alleen met geld maakte Sky het grote verschil, zegt Lefevere. “Ze hebben vooral hun renners erg goed betaald. Ze haalden Kwiatkowski weg bij mij, voor een bedrag dat ik niet kon bieden. Jonge renners als Dombrowski of Boswell konden bij ons een contract als neoprof krijgen. Sky betaalde drie keer zoveel. Het was aan ons om niet mee te doen. Niet iedereen kan een Ferrari kopen.”

Of met het stoppen van Sky de ploeg ook écht gaat verdwijnen? Lefevere: “Ik sluit niet uit dat Brailsford een nieuwe sponsor vindt. Het is niet dat het land op zijn gat zit met de Brexit. Het blijft een land van grote ondernemingen, de City van Londen is het kloppende hart van de financiële markt. En verder zal de familie Murdoch, die de ploeg heeft opgericht, wel haar connecties aanspreken om Brailsford aan een nieuwe sponsor te helpen.”