Zonneveld hekelt houding van organisatie Parijs-Roubaix: "Een feestje op het podium? Waarom, in hemelsnaam?"

10 april 2018

In zijn column voor het Algemeen Dagblad hekelt voormalig wielrenner Thijs Zonneveld het feit dat er tijdens en na Parijs-Roubaix niet werd stilgestaan bij Michael Goolaerts.

"Ik weet oprecht niet of het beter was geweest om de wedstrijd stil te leggen. Als je het mijn hart zou vragen, dan zou ik antwoorden dat ze van mij niet meer verder hoeven te koersen na zo’n zwaar ongeval. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat het Goo­laerts niet geholpen zou hebben. Maar volgens mij kan het niet zo zijn dat er zomaar wordt doorgereden, zonder dat de vraag wordt gesteld. Zonder dat er een protocol voor is. Zonder dat de renners ooit naar hun mening is gevraagd of ze wel zouden wíllen doorkoersen als zoiets gebeurt in een wedstrijd."

“Waar ik het meest mee worstel is de houding van de organisatie na afloop. Een feestje op het podium? Waarom, in hemelsnaam? The show must go on? Voor wie? Voor wat? Het is zo hard. Zo onverschillig. ’s Morgens was het peloton bij de start tweehonderd man groot, ’s avonds zijn er nog 199 over – en dat is dat. En bespaar me hun verdediging dat ze niet wisten hoe erg het was: dat wisten we allemaal, zondagavond om zes uur.”

“Wielrennen is prachtig, maar ook gevaarlijk”, gaat het verder. “Té gevaarlijk. Er komen veel te veel wielrenners en -rensters om. Door valpartijen, door hartstilstanden. Dat is niet iets om weg te moffelen en al helemaal niet iets om te romantiseren. Wielrenners zijn geen gladiatoren. Geen circusdieren. Geen robots die weer in elkaar kunnen worden geschroefd als er iets stuk gaat. Het zijn mensen. Maar blijkbaar wordt dat soms vergeten”, besluit Zonneveld.