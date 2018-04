Wout van Aert ambitieuzer dan hij lijkt voor Roubaix: "Mijn mindset is hetzelfde als altijd" Nico Dick in Frankrijk

05 april 2018

08u50 0 Parijs-Roubaix Wout van Aert zette in de Ronde zijn voet naast die van de favorieten. Parijs-Roubaix zou de veldritwereldkampioen nog beter moeten liggen. En ook al blijft hij zich schikken in de rol van underdog, tussen de lijnen door verraadt Van Aert zijn ambitie. Die straalde hij gisteren ook uit tijdens een tweede verkenning.

Van Aert stapte gistervoormiddag in het centrum van Haveluy goed geluimd uit de teambus. "Mijn fiets al gezien? Chic, hé!" Hij is niet weinig fier op het geairbrushte kader van zijn tweewieler. "In totaal is er zes uur werk ingestoken", wijst hij naar het frame met daarop zowel kasseien als een afbeelding van zichzelf (zie krant van gisteren). Een cadeautje van fietsleverancier Stevens. "Natuurlijk geeft dat een boost. Plezant om hiermee aan de eerste kasseistrook te beginnen." Ook tijdens de verkenning zat de sfeer er goed in. Al op de eerste strook van de dag, de secteur pavé Bernard Hinault, was het glibberen. "Als het zo voortgaat, gebruik je beter gewoon je crossfiets", grapte ploegmaat Stijn Steels.

Ook verkennen op de piste

Door de hevige regenval van de voorbije dagen was strook 19 herschapen in één modderpoel. Van Aert voelde zich in zijn sas. Drieënhalf uur dokkerde het vijftal over de kasseien, de ene strook al natter dan de andere. Een paar keer werd het tempo de hoogte ingejaagd. "We hadden ons nochtans voorgenomen niet té rap te rijden, maar af en toe is er toch eentje die wil versnellen." Op Mons-en-Pévèle, op Carrefour de l'Arbre en in Hem trok Van Aert zelf flink van leer. Opmerkelijk: in vergelijking met zijn eerste verkenning wilde Van Aert gisteren ook de piste in Roubaix van dichtbij zien. Alweer een opsteker: in een pittig sprintje klopte hij ex-pistier Steels. Kwestie van met een goed gevoel de training af te sluiten.

Alles lijkt Van Aert voor de wind te gaan. Nadat hij vorige zondag de allerlaatste twijfelaars overtuigde met een knalprestatie in de Ronde van Vlaanderen, schuiven kenners hem nu echt naar voren als favoriet voor Parijs-Roubaix. Sven Nys liet in onze dinsdagkrant al optekenen dat hij podiumrijp is. Van Aert zelf blijft de boot afhouden. Verder dan "als ik het even goed doe als in de Ronde, zal ik al heel tevreden zijn" krijg je hem niet. Al verraadde hij zichzelf toch een beetje met zijn laatste antwoord. "Ik wil me niet vastpinnen op een resultaat. Of ik dat nu vooraf uitspreek of niet, dat verandert niets aan mijn mindset, die hetzelfde is als altijd." Met andere woorden: Van Aert is een stuk ambitieuzer dan hij laat uitschijnen.