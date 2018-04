Werkendag op 'secteur neuf': 630 studenten knappen liefst 19.440 kasseien op voor Parijs-Roubaix DMM/XC

04 april 2018

06u00 1 Parijs-Roubaix ‘Werkendag’ op ‘secteur neuf’. In afwachting van de profs zondag waren de studenten van de tuinbouwschool in Raismes gisteren volop bezig met de laatste opknapwerken voor Parijs-Roubaix. In totaal werden in deze periode 19.440 (van de in totaal 6.076.000) kasseien opgeknapt door 630 medewerkers.

Onder meer de passage over de kinderkopjes in Haveluy kreeg een laatste inspectiebeurt onder leiding van ‘Les Amis de Paris-Roubaix’. De Noord-Franse vereniging beschermt de routes van de Helleklassieker al jaren en doet daar sinds 2002 beroep voor op de plaatselijke tuinbouwschool.

Tegen zondag moeten alle kasseikilometers er piekfijn bijliggen. De renners krijgen in koers immers 54,5 kilometer pavés voor de wielen geschoven. Dat aantal ligt wel lager dan vorig jaar. Door enkele accentverschuivingen in het begin van het parcours moet het peloton 500 meter minder over de kasseien dokkeren. Een magere troost, want net als in 2017 moeten in totaal 29 stroken worden overwonnen. De passages van Fontaine-au-Tertre naar Quiévy en van Hornaing naar Wandignies-Hamage zijn met 3,7 kilometer de langste uit het parcours.

Het tweede deel van het 257 kilometer lange parcours is dan weer wel identiek aan dat van vorig jaar. Herkenbare wegen dus vanaf het Bos van Wallers voor Greg Van Avermaet, die komende zondag in aangename weersomstandigheden zijn titel mag verdedigen. Volgens de laatste weersvoorspellingen mogen we zo’n twintig graden verwachten. Bovendien zal de wind grotendeels in het voordeel blazen.