Wallays die in de vlucht indruk maakte in het Bos van Wallers: "Jammer dat ik niet op het podium sta" Mike De Beck

08 april 2018

18u16

Bron: VRT 0 Parijs-Roubaix De liefde tussen Jelle Wallays en Parijs-Roubaix bloeide al open wanneer onze landgenoot de 'Hel van het Noorden' bij de beloften betwistte. Vandaag schreef de 28-jarige renner van Lotto-Soudal een nieuw hoofdstuk over die passionele relatie. Wallays zette de vroege vlucht eigenhandig op, maar moest uiteindelijk Silvan Dillier en Peter Sagan laten gaan. Veertiende zou hij uiteindelijk worden, niet mis.

"Het was de bedoeling dat ik in de ontsnapping had", vertelde Wallays zijn verhaal aan Sporza. Een strijdplan dat hij tot in de perfectie dus uitvoerde. "Omdat ik weet dat ik hier lang kan meegaan. Toen Sagan er bij kwam op de stenen was het beste er bij mij wel van af. Op het stuk vals plat kon ik niet meer volgen en dat was jammer. Als ik mee kon, stond ik gewoon op het podium dus dat is wel een ontgoocheling. Al ben ik wel blij dat ik zo'n prestatie geleverd heb."

Met recht en reden. Wallays perste een knappe koers uit zijn twee benen. "Negen renners was ideaal voor de vroege vlucht. In het begin vond ik dat ze allemaal wat te snel reden en op het moment dat ze dan snel moesten rijden, konden de meesten niet meer. Dan heb ik wat doorgeduwd en misschien heb ik dat op het einde bekocht. Maar dat is praat achteraf." Vooral in het Bos van Wallers maakte Wallays indruk. De renner van Lotto-Soudal verliet als eerste de mythische kasseistrook van vijf sterren.

Uiteindelijk trok Wallays nog de spurt aan voor zijn ploegmakker Jens Debusschere. Die kon zo op de Vélodrome nog naar een tiende plek spurten.