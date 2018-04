VIDEO: Wie Sagan als eerste mag feliciteren? Dat is zijn Belgische superfan Mathieu Goedefroy

08 april 2018

Elke wielerliefhebber kan er alleen van dromen, Marc De Becker maakt het mee. De Belgische rolstoelpatiënt én superfan van Peter Sagan mocht vandaag Parijs-Roubaix volgen vanop de eerste rij, samen met vader Sagan. Beide heren onderhouden een innige vriendschap, en ook voor Peter is Marc - stilaan bekend in het koerswereldje - geen onbekende. Of wat te denken van het feit dat de winnaar in Roubaix meteen onze landgenoot opzocht na de podiumceremonie... Onze videoman zat mee in het spoor.