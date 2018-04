Verkennen in de 'Hel van het Noorden': Sagan, Vanmarcke en co wagen zich al aan glibberige kasseistroken MDB

05 april 2018

13u30

Bron: Belga 0 Parijs-Roubaix Peter Sagan trok vandaag al richting de 'Hel van het Noorden' voor een verkenning van Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour). De wereldkampioen startte in Denain en vatte er de verkenning aan met het Bos van Wallers. De wereldkampioen sprak zich al uit over zijn kansen.

Toegegeven, echt aangenaam liggen de kasseistroken voor Parijs-Roubaix er momenteel niet bij. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Door de hevige regenval van de voorbije dagen liggen de meeste kinderkopjes er redelijk glibberig bij. Met de voorspelde zonnestralen zal alles wel opdrogen naar zondag toe. Het weerhield er de renners niet van om vandaag al eens de neus aan het venster te steken. Wereldkampioen Peter Sagan trok er met zijn ploeg op uit.

Sagan arriveerde iets voor 11u in Denain en zette aan om 11u30 voor een verkenning van een deel van het parcours van Parijs-Roubaix. De Slovaak was in de Helleklassieker nog niet al te succesvol. Zes keer nam hij al deel en zijn beste resultaat was een zesde stek in 2014 toen Niki Terpstra won. De zege in Gent-Wevelgem heeft hij al op zak, maar wil hij zijn voorjaar nog wat meer kleur geven, dan scoort hij best in de 'Hel van het Noorden'.

"Ik hou wel van zo'n verkenning", zei hij. "Je moet normaal toch trainen, dus als je dat kan doen op het parcours is dat beter, het zorgt voor meer plezier en uiteindelijk doen we het hier slechts één keer per jaar."

Houdt hij van de kasseien? "Het is wel oké, voor één keer per jaar. Een droge of natte Parijs-Roubaix maakt veel verschil. Het zal de stijl van de wedstrijd veranderen. Ook de wind speelt zijn rol natuurlijk en het wordt blijkbaar warm genoeg. Te warm zou ook weer niet goed zijn. Ik doe altijd mijn best in een wedstrijd, ook in Roubaix, maar ik had er inderdaad nog niet veel succes. Het is een andere wedstrijd dan de Ronde. Het parcours is anders: vlakker en meer kasseien."

Quick-Step Floors scoorde de voorbije weken en staat er als een stevig blok. Dat kan ook Sagan niet ontkennen. "Hoe ze momenteel koersen is zeer goed", sprak hij, "dus ja, ze zijn zeker een stevige tegenstander, voor iedereen. Of Niki Terpstra dan opnieuw de sterkste man in de ploeg zal zijn, kan ik niet zeggen. Het hangt ervan af. Ik weet niet wat er zondag zal gebeuren. Overigens moet je niet alleen naar Quick-Step en Bora kijken. Er zijn meer teams in Parijs-Roubaix en een tactiek moet je tijdens de koers verder bepalen."

Zijn eigen vormpeil is momenteel nog wat een vraagteken. "Ik voel me niet slecht: ook niet geweldig, maar wel goed genoeg. Of ik sterker aan het worden ben? Tja, ik win alleszins meer aan ervaring", lachte hij de vraag weg.

BORA-Hansgrohe

Education First - Drapac Cannondale

Lotto-Soudal

Team Sunweb

Trek-Segafredo

Dimension Data

LottoNL-Jumbo

Cofidis