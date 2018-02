Van Aert verkent Roubaix voor het eerst en doet dat voor onze camera: "Als crosser in het voordeel" Mathieu Goedefroy

27 februari 2018

16u26

Voor de eerste keer in zijn wielercarrière reed Wout van Aert vanmiddag over de kasseien van Roubaix. De kersverse wegrenner van Veranda's Willems verkende samen met ploegmaat Stijn Devolder de kinderkopjes van de 'Hel'. Onder meer het Bos van Wallers en de Carrefour de l'Arbre stonden op het programma. Van Aert nam onze videoman mee in zijn kielzog en sprak nadien openhartig: "Het wordt een regelrechte aanslag op mijn lichaam."