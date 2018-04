Van Aert over 'Hel van het Noorden': "Droom meer van Roubaix dan van de Ronde" XC

04 april 2018

19u29

Bron: Belga 108 Parijs-Roubaix Wout van Aert (23) verkende vandaag met zijn team Veranda's Willems-Crelan de kasseien van Parijs-Roubaix. "Ik kijk uit naar de koers van zondag", zei hij op een persmoment, "maar ik ga geen grote uitspraken doen. Ik maak er mijn debuut en wil gewoon een goede koers rijden."

Met een derde plaats in de Strade Bianche, een tiende stek in Gent-Wevelgem en een negende plaats in de Ronde van Vlaanderen kan Wout van Aert nu al terugblikken op een sterk voorjaar. De drievoudige wereldkampioen in het veld wilde dit voorjaar ontdekken wat hij waard was in de voorjaarsklassiekers en die test is nu al meer dan geslaagd. Zondag volgt in Parijs-Roubaix het sluitstuk van een lange campagne.

"In mijn hoofd droom ik van een gelijkaardige prestatie als die in de voorgaande koersen", zei hij op een persmoment in het Van Der Valk hotel in Nazareth. "Maar ik besef tegelijkertijd dat het om Parijs-Roubaix gaat. Er kan van alles gebeuren: pech, een valpartij, dus ik start met een open blik. Misschien ben ik zondag wel gewoon tevreden over mijn prestatie zelf en niet de uitslag op zich. Ik maak er mijn debuut, ik wil geen grote uitspraken doen, een goede koers rijden. Een resultaat kleef ik daar niet op. Wellicht zijn de verwachtingen hoog na mijn prestaties van de voorbije weken, maar zelf wil ik voorzichtig zijn en gewoon zien wat zondag brengt. Ik kijk echt uit naar die koers, meer nog droom ik van Roubaix dan van de Ronde."

Van Aert verkende de kasseien van Roubaix al eens op 27 februari, een tocht toen van 3u30 samen met ploegmaat Stijn Devolder. Heeft hij vandaag nog iets nieuws geleerd? "Wel, het was toch helemaal anders dan die eerste verkenning. De stroken lagen er anders bij en de wind zat anders. De kasseien lagen er vet bij, wellicht door de regen van afgelopen nacht. De voorspellingen zijn beter voor zondag. Vandaag heb ik meer kunnen opsteken dan de vorige keer. Als je meewind hebt bijvoorbeeld, is het toch anders koersen. Vorige keer was er tegenwind. Nu niet en dan denk ik dat het toch gemakkelijker zal scheuren in het peloton. Ze voorspellen ook zo'n wind zondag, dus die info is toch mooi meegenomen."

Vorige keer trok hij twee keer over het Bos van Wallers. "En vandaag heb ik echt wel begrepen welke schade die strook kan aanrichten. Ook de strook daarvoor is al van belang, die ligt er heel slecht bij en dat zal een gevaarlijk punt worden. Het voordeel van twee verkenningen is dat je veel meer opsteekt en je beter de volgorde kan onthouden van de verschillende stroken en wat er tussen ligt. Je krijgt ook een beter beeld van het parcours."

Heeft hij als veldrijder voordeel in zo'n Parijs-Roubaix? "Die vraag heb ik al vaak moeten beantwoorden. Zoals het er nu bij ligt, vrij modderig, heb ik in de bochten misschien wat voordeel omdat ik die als veldrijder snel kan nemen met mijn techniek. Dat zou een verschil kunnen maken, maar er zijn natuurlijk ook heel veel wegrenners die stuurvaardig zijn. Los van het feit dat ik veldrijder ben, denk ik gewoon dat het voor me pleit dat ik graag over kasseien fiets en er de lichaamsbouw voor heb. Dat is het grote voordeel, niet zozeer dat ik veldrijder ben."

Van Aert schuift Quick.Step Floors met Niki Terpstra naar voren als de favorieten. "Als je ziet hoe ze de voorbije weken gekoerst hebben, zal dat komende zondag niet anders zijn. Het zal moeilijk worden om tegen hen te koersen."

Van Aert verkende deze keer wel tot op het eind, op de piste van Roubaix. "Om eens die ervaring te hebben. En ja, we hebben een sprintje gedaan. Ik heb mijn ploegmaat Stijn Steels geklopt, toch een ervaren pistier", lachte Van Aert. "Dat was als eens plezant."