Sep Vanmarcke verwacht stevige strijd: "Het is elk voor zijn eigen vel" Marc Ghyselinck in Frankrijk

06 april 2018

08u47 0 Parijs-Roubaix Voor Peter Sagan was het een keer iets anders dan een gewone training. Voor Sep Vanmarcke had de tocht gisteren over de kasseien van de Hel van het Noorden ook nog zijn nuttige kant. Twee favorieten voor de overwinning zondag in Parijs-Roubaix wilden op de parcoursverkenning niet ontbreken. Eén ding is nu al zeker: "Het is elk voor zijn eigen vel."

De parking van warenhuis Lidl in Denain is stilaan de traditionele plaats van afspraak voor de even traditionele parcoursverkenning van Parijs-Roubaix. Het is er druk op donderdagmorgen voor de race. Team Sky heeft er een plek gevonden, Cofidis en Education First, het team van Sep Vanmarcke, ook. Lotto, Sunweb en Trek zoeken een plaats om te parkeren, maar vinden ze niet. Ook LottoNL staat al wat verder. En dan moeten die van BORA nog arriveren. De mannen van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan beginnen er meestal wat later aan. Je zou denken dat Quick.Step, gesponsord door Lidl, een gereserveerde plaats heeft gekregen, maar de grote bus van Patrick Lefevere laat zich donderdag niet zien.

