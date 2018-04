Sebastian Langeveld breekt neus en sleutelbeen bij val Redactie

08 april 2018

22u58

Bron: Belga 0 Parijs-Roubaix Sebastian Langeveld heeft aan zijn val in Parijs-Roubaix vermoedelijk een gebroken neus en een gebroken sleutelbeen overgehouden. Dat meldt zijn ploeg na onderzoek in het ziekenhuis.

De Nederlander van EF-Drapac was één van de slachtoffers van een valpartij in het Bos van Wallers, een beruchte kasseistrook. Langeveld finishte vorig jaar nog als derde op de wielerbaan van Roubaix. Hoe lang zijn herstel zal duren, is nog onduidelijk.