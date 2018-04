Quick.Step-renners willen de Vélodrome opdraaien, maar daar steekt ASO stokje voor Mike De Beck & Joeri De Knop

06 april 2018

15u03 17

De renners van Quick.Step Floors zullen nog even geduld moeten uitoefenen om de piste in Roubaix op te draaien. Vandaag moest de zogenaamde 'Wolfpack' bij de verkenning prompt halt houden voor de mythische Vélodrome. De ASO had de toegang afgesloten om het podium te kunnen opbouwen. Kleine domper dus voor de blauwhemden, maar sommige renners lieten het daar niet bij. Zdenek Stybar en Ronde-winnaar Niki Terpstra gingen op zoektocht naar een andere ingang. Uiteindelijk slaagden Zdenek Stybar en Yves Lampaert er dan toch in om op de piste te rijden. Dat heet dan door de mazen van het net glippen.