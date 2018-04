PARIJS-ROUBAIX RETRO: De tranen van Sep, de kwak van de fotograaf en de Beer van Bern Dries Mombert

08 april 2018

08u00 0 Parijs-Roubaix De Hel van het Noorden. Voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag keren we terug naar de spectaculaire Parijs-Roubaix van vijf jaar geleden.

Met z'n tienen zijn ze. De renners die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in één seizoen succesvol wisten te dubbelen. Tom Boonen slaagde er tweemaal in. Fabian Cancellara ook. De Zwitser deed het voor het laatst in 2013, maar moest toen bijzonder diep gaan om zijn dubbel in de wacht te slepen. Terpstra weet dus wat hem vandaag te wachten staat...

Bazart

Liever snel naar de Hel dan traag naar de hemel. Het zou zomaar Niki Terpstra's volgende songtekst kunnen worden, maar vijf jaar geleden is dat toch vooral het rennersdevies in 111de editie van Parijs-Roubaix. De Helleklassieker wordt in 2015 onder een stralend lentezonnetje verreden, mét de wind in de rug. Omstandigheden die de renners ook vandaag op het bord krijgen.

Doodsmak

Een spectaculaire val opent de eigenlijke finale. Net voor het Bos van Wallers knalt Yoann Offredo Cavendish-gewijs op een verkeerseiland. De onfortuinlijke Fransman maakt een doodsmak op zijn gezicht en ziet zo zijn wedstrijd al vroeg tot een einde komen.

Vier man in het Hellegat

Ondertussen trekt een kleine kopgroep het gevreesde Bos van Wallers in. Met Steegmans, Hayman, O'Grady en Koretski zijn nog vier renners uit de vroege vlucht op avontuur. Bij het aansnijden van de Trouée d'Arenberg bedraagt hun voorsprong anderhalve minuut. Tijd voor de groten om zich een eerste keer te roeren.

Dat zou gebeuren onder leiding van Stijn Vandenbergh. De boomlange kasseivreter van Quick.Step ment het peloton, maar gek veel gebeurt er niet op de eerste grote 'afspraak' van de dag. De kopgroep is er intussen wel aan voor de moeite, dat terwijl schaduwfavoriet Leukemans zijn kansen in rook ziet opgaan na een domme valpartij.

Razende vaart

Met uitzondering van Leukemans en Offredo verloopt de wedstrijd voor alle favorieten volgens plan. RadioShack-Nissan-Trek (voor Cancellara) en BMC (voor Hushovd en Van Avermaet) blijven het tempo bepalen. Het gaat met een denderende vaart naar Camphin-en-Pévèle, de tweede grote kasseistrook van de dag.

Speldenprik

Hét moment voor Fabian Cancellara om een eerste keer aan de boom te schudden. De Zwitser deelt een speldenprik uit en dat zorgt meteen voor averij. Met nog vijftig kilometer te gaan moet het gros van de renners er onherroepelijk uit, daarbij ook heel wat ploegmaats van Cancellara zelf.

Kwartetten

Wanneer het tempo even stokt, wil Stijn Vandenbergh zijn superdag verzilveren. Onze landgenoot trekt door op een van de volgende stroken die volgezaaid ligt met kinderkopjes. Het resultaat is een nieuwe kopgroep van vier: Vandenbergh, Vanmarcke, Langeveld en Gaudin. In de achtergrond laat topfavoriet Cancellara nog vier niet onaardige namen rijden: Van Avermaet, Flecha, Stybar en Paolini.

Op naar de Carrefour

Mooi volk vooraan en na een poos wachten plaatst Cancellara dan toch zijn demarrage. De Beer van Bern rolt het eerste kwartet op en trekt daarna nog eens door. Enkel de debuterende Zdenek Stybar kan aanhaken. De Tsjech moet alle zeilen bijzetten om het wiel van de Zwitser te houden, maar weet toch aansluiting te vinden met de kop van de wedstrijd. Daar hebben Vandenbergh en Vanmarcke hun partners al overboord gekieperd.

Exit Vandenbergh

Vier man dus op Carrefour de l'Arbre, waar de wedstrijd plots op een ongelooflijke thriller uitdraait. Zo kwakt Vandenbergh halverwege de mythische kasseistrook vol op een fotograferende toeschouwer. Onze landgenoot valt languit op het porfier en mag zijn kansen op de zege helemaal vergeten.

Exit Stybar

Even later mag ook de tweede renner van Quick.Step zijn mogelijkheden op de overwinning opbergen. Stybar concentreert zich te hard op het wiel van Cancellara. De Tsjech merkt een put tussen de kasseien veel te laat op, met een waanzinnige zwieper tot gevolg. De ex-wereldkampioen veldrijden blijft als bij wonder recht, maar verliest door zijn manoeuvre te veel tijd.

Allerlaatste poging

Vanmarcke en Cancellara zijn intussen de piste in. De twee verstaan elkaar, al schudt de Zwitser op vier kilometer van de meet nog een flink uit de kluiten gewassen demarrage uit zijn benen. Vanmarcke moet zich dubbelplooien om het wiel van zijn rivaal te houden, maar slaagt in zijn opzet. De twee overleven samen de Espace Charles Crupelandt en gaan na 27 kasseistroken de velodroom in Roubaix in voor een bloedstollend duel.

Tranen bij Vanmarcke

In een prangende laatste ronde komen de baankunsten bij zowel Vanmarcke als Cancellara naar boven. De twee dringen elkaar voortdurend de kop op, tot Vanmarcke met enkele stevige lendenrukken zijn versnelling naar de zege inzet. De aanzet is prima, maar dat is ook het geval bij Cancellara. De Zwitser is na 254 kilometer net iets sterker dan onze landgenoot. 'Spartacus' gooit zich voor het wiel van een tot tranen toe ontgoochelde Vanmarcke en zorgt zo voor de twaalfde kasseidubbel in de geschiedenis.

Wie werd derde die dag? Inderdaad, Niki Terpstra.