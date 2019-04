PARIJS-ROUBAIX KORT. Sagan krijgt naamkaartje in douches Roubaix - Van Aert rekent op vijf Nederlanders Redactie

11 april 2019

Sagan krijgt naamkaartje in douches Roubaix

In de Vélodrome in Roubaix, waar zondag ook de 117e editie van Parijs-Roubaix naar goede gewoonte weer aankomt, zijn de douches gepersonaliseerd. En nu heeft ook gewezen wereldkampioen Peter Sagan zijn eigen wasplaats.

Naesen is bijna hersteld van bronchitis

Een tweede plaats in Milaan-Sanremo en een derde in Gent-Wevelgem. Voorts was er nog een achtste plek in de E3 Harelbeke en een zevende stek in de Ronde van Vlaanderen. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) kan tevreden terugblikken op zijn voorjaar, al droomde hij wel van een zege. “Ik zou graag nog de kers op de taart zetten”, sprak hij op een persmoment. “Ereplaatsen zijn heel mooi en ik ben blij dat ik weer een stap vooruit heb gezet, maar zondag is mijn laatste kans op een overwinning in het voorjaar, dus die zou ik graag grijpen. Ik moet tevreden zijn over dat voorjaar, met zo’n resultaten, dat kan niet anders, maar een renner wint ook graag.”

Zondag wordt het zijn vijfde deelname, zijn beste resultaat is een 12e stek vorig jaar. “Ik kende eigenlijk al veel pech in Roubaix, ik hoop dat het me zondag eens beter vergaat. Mijn conditie is alleszins goed en mijn bronchitis is al veel beter. Ik hoest nog een beetje, maar niet meer zoals vorige week, dus daar mag het niet aan liggen.”

Naesen werkte de verkenning af en stelde vast dat de wind anders zat in vergelijking met voorgaande jaren. “Dat viel me op en ze voorspellen die omstandigheden voor de rest van de week. Dus dat is al iets wat ik geleerd heb, voor de rest was het nog eens een opfrissing van de kasseistroken en we hebben nog eens gezien dat ze er slecht bij liggen. Ik kijk uit naar zondag en ben één van de favorieten, niet de topfavoriet. Daar kon je over spreken in de tijd van Tom Boonen en Fabian Cancellara, dan was er iemand echt topfavoriet. Nu gaat het op papier om wel twintig favorieten, die oprecht kunnen zeggen dat ze kunnen meedoen voor de zege. Dat is heel veel en zorgt ook voor een andere koers.”

Van Aert: “Kasseien nog slechter dan ik ze me herinner”

Wout van Aert fietste de voorbije weken enkele topresultaten bij elkaar: derde in de Strade Bianche, tweede in de E3 Harelbeke en zesde in Milaan-Sanremo. “Ook zondag wil ik een mooi resultaat neerzetten”, vertelde hij na de verkenning van Parijs-Roubaix met zijn team Jumbo-Visma. Het team vertrok vanuit het Holiday Inn hotel in Gent richting Denain, voor een verkenning van de laatste 107 kilometer. Er werd zelfs tot op de piste gereden. “Die piste nog eens oprijden was echt leuk. Het was een goede opfrissing om de verkenning nog eens te doen. Uiteindelijk ben ik nog vrij nieuw in Roubaix. Vorig jaar verkende ik twee keer en reed ik de wedstrijd zelf. Het kan nooit kwaad om die stroken nog eens af te werken en de opeenvolging opnieuw in het hoofd te steken. En ja, ik was toch wel verbaasd. Ze liggen er in realiteit nog slechter bij dan in mijn herinnering, vooral het Bos van Wallers en Carrefour de l’Arbre. Het Bos hebben ze ‘opgefrist’, veel heb ik daar toch niet van gemerkt”, lachte Van Aert. “Het was goed om alle gaten nog eens te zien, na te gaan welke kant van de weg je best rijdt, al kan je soms die putten gewoon niet ontwijken.”

Van Aert stopte onderweg om zelf wat aan het materiaal te wijzigen, hier en daar wat te sleutelen. “Dit is natuurlijk het moment bij uitstek om dat nu nog te doen, zondag is het te laat.”

“Ik heb al een heel mooi voorjaar achter de rug, ik heb een mooie stap vooruit gezet. Zowel Vlaanderen als Roubaix zijn al een beetje een bonus. Het is leuk om met zo’n gevoel naar de koers af te zakken, als je al wat goede prestaties kan voorleggen. Dat was zo voor de Ronde en dat is nu opnieuw in Roubaix. Ik start zonder stress. Dit is ook de wedstrijd die me het best moet liggen, het is een speciale koers, uniek omdat er zo veel kasseistroken zijn. Er is geen enkele andere wedstrijd in het jaar waar je de vergelijking mee kan maken. Het wordt weer echt een slijtageslag”, hoopt hij. “Mijn conditie is nog altijd goed, ik ben vrij snel hersteld van de Ronde en ik heb het gevoel dat ik nog niet achteruit ga. Ik zou graag een topprestatie neerzetten in mijn laatste kasseikoers. Ik koers nog wel de Amstel, maar Roubaix is toch de laatste kasseikoers.”

Tiesj Benoot hoopt op “mooi resultaat”

Tiesj Benoot is de kopman bij uitstek bij Lotto-Soudal, al rekent de Belgische formatie ook op Jens Keukeleire. “Ik hoop op een mooi resultaat”, verklaarde Benoot na de verkenning.

Benoot reed nog maar twee keer Parijs-Roubaix, in 2015 en 2016, met een 100ste en een 104de plaats als resultaten. De voorbije twee jaren was hij er niet bij. “Ik koerste hier twee keer, en had twee keer pech, reed twee keer lek. Nu ben ik er weer bij en ik kijk er wel naar uit. Persoonlijk denk ik dat de Ronde en de Amstel Gold Race me beter liggen, maar ik ga alleszins mijn best doen. Ik wil een heel goed resultaat rijden. Greg Van Avermaet dacht ook dat de Ronde hem beter lag dan Roubaix, maar die koers heeft hij wel al op z’n naam. Wie weet overkomt me dat ook (lacht).”

“Zo’n verkenning is vooral interessant om alles nog eens op te frissen, de volgorde van de kasseistroken in je hoofd te prenten en om nog eens te ontdekken hoe lastig het is. De kasseien liggen hier iets slechter dan in Vlaanderen, dat heb ik nog eens ondervonden. Dit is zo’n beetje zoals een herhaling voor een examen, alles nog eens opfrissen voor de grote test zondag”, stelde Benoot die aan de UGent studeert. “Ik hoop op een goede uitslag. De conditie is goed, daar zal het alleszins niet aan liggen.”

Lotto-Soudal kan nog niet echt sprankelende resultaten voorleggen dit voorjaar. “Ik voel die verantwoordelijkheid niet. Voor mezelf leg ik de lat ook hoog. Ik vind dat ik altijd op niveau heb gekoerst, behalve in Omloop, maar alleen de grote uitslag ontbreekt, net zoals die voor de ploeg ontbreekt. Ik heb niet het gevoel dat ik me meer moet bewijzen.”

Benoot werd vijfde in de Strade Bianche, die hij vorig jaar won, reed een paar mooie resultaten bij elkaar in de Tirreno-Adriatico, werd 16de in de E3, 13de in Gent-Wevelgem, vijfde in Dwars door Vlaanderen en negende in de Ronde. “Ik heb niet meer stress, alleen is er een verschil met vorig jaar. Toen won ik al vroeg in maart de Strade Bianche en dan koers je met een andere ingesteldheid. Maar ik denk niet dat ik me zorgen moet maken over mijn voorjaar. Zoals ik al zei: ik rijd op niveau, ik ben niet slechter dan vorig jaar, alleen dat topresultaat ontbreekt. Er zijn volgens mij andere jongens in het peloton die zich meer zorgen moeten maken. Ik voel me alleszins nog goed, ik heb niet het gevoel dat het met mijn conditie achteruit gaat.”

Benoot verkende met zijn ploegmaten 95 kilometer. Na de verkenning keerde hij niet terug naar het hotel met de bus, maar reed hij achter de brommer nog zo’n 35 kilometer richting teamhotel.

Jumbo-Visma met Wout van Aert als uitgesproken kopman

Wout van Aert is de kopman in de selectie van de Nederlandse WorldTour-formatie Jumbo-Visma voor de 117ste editie van Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour).

Van Aert, die aan een uitstekend voorjaar bezig is en vorig jaar bij zijn eerste deelname aan de Helleklassieker meteen dertiende werd, krijgt steun van zijn ervaren landgenoot Maarten Wynants en vijf Nederlanders: Danny van Poppel, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Timo Roosen, die Amund Grøndahl Jansen vervangt. De Noor staat aan de kant met een verkoudheid.

Jasper Stuyven wil op de kasseien het verschil maken

Jasper Stuyven vormt in Parijs-Roubaix samen met John Degenkolb het speerpunt van Trek-Segafredo. De 26-jarige Belg wil beter doen dan een vierde plek in 2017 en een vijfde het jaar nadien. “Parijs-Roubaix is voor ons als kasseispecialisten natuurlijk een heel belangrijke afspraak”, blikte Stuyven vandaag vooruit. “Samen met de Ronde van Vlaanderen is dit de koers van het voorjaar voor mij.”

“Ik heb in de Ronde van Vlaanderen mijn strijdlust serieus kunnen opkrikken met mijn prestatie daar”, stak Stuyven van wal. “Ik finishte als negentiende maar liet me meermaals opmerken en zat veel aan het front te strijden. Ik hoop in Parijs-Roubaix alvast even goed, zo niet nog beter te kunnen doen.”

Stuyven hoopt op de stroken met kasseien het verschil te kunnen maken. “Natuurlijk is het altijd veel leuker iets te doen wat je goed kan dan wanneer je daar minder in onderlegd bent. Klimmers houden nu eenmaal van bergen, wel bij ons zijn de kasseien ons sterke punt. Je krijgt op die stenen intens veel klappen te verwerken maar dat weet je en dat compenseer je door je techniek en ervaring. De strook van Cysoing is er een om naar uit te kijken. Voor mij althans. Ik maakte daar de beslissende vlucht toen ik Parijs-Roubaix bij de junioren won (2010) en zette daar mijn teamgenoot Fabian Cancellara af bij mijn eerste Helleklassieker bij de profs.”

John Degenkolb mikt op tweede zege en “eeuwige roem”

John Degenkolb hoopt in Parijs-Roubaix te verrassen. De 30-jarige Duitser van Trek-Segafredo was in 2015 de snelste en wil zich ook dit jaar in de kijker koersen. “De helleklassieker winnen geeft een bijzonder prettig gevoel”, vertelde Degenkolb. “Iedereen die start is al een held, wie wint wacht eeuwige roem.”

Degenkolb trekt in de beste omstandigheden naar Compiègne. “Ik hou hout vast maar ik werd tot op heden niet ziek en kon alles doen wat ik tot hiertoe wilde doen qua trainingsschema”, verklaarde de Duitser. “Parijs-Roubaix is ook een zeer speciale koers. Voor die ene wedstrijddag wordt een speciale fiets ontworpen en zijn er tal van mechanische aanpassingen. Alles wordt op punt gezet voor die 260 kilometer waarvan er een 55-tal kilometer over kasseien gaan. Het maakt het allemaal zo speciaal. Het is ook een nostalgische koers. Meer dan 100 jaar rijdt men over die kasseien en over quasi dezelfde wegen.”

“De Helleklassieker ligt me ook veel beter dan de Ronde van Vlaanderen”, vervolgde Degenkolb. “Daarin zitten naast kasseien ook hellingen en vooral die nijdige beklimmingen zijn mijn ding niet. Mijn kassei die ik veroverde in 2015 kreeg een mooi plaatsje in mijn woonkamer. Ik heb daar nog plaats genoeg om er een tweede trofee naast te zetten.”

Greg Van Avermaet kent ploegmaats voor Helleklassieker

CCC rekent op Greg Van Avermaet. De Belg krijgt Kamil Gradek, Michael Schär, landgenoten Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck, en Lukasz Wisniowski aan zijn zijde in de jacht op een tweede kassei. De olympische kampioen maakt er immers geen geheim van dat hij de Helleklassieker maar wat graag een tweede keer zou winnen. “Het zou fantastisch zijn om hier nog een keer te winnen”, vertelde Van Avermaet. “Parijs-Roubaix blijft een speciale koers voor mij. Dat was al zo voordat ik in 2017 won, maar toen werd het wel een belangrijk moment in mijn carrière aangezien het mijn eerste en tot nu toe enige zege in een Monument is.”

Vorig jaar strandde Van Avermaet op een vierde plaats op de wielerpiste in Roubaix. Dit jaar verschijnt hij er al voor de tiende keer aan de start.

PREVIEW: ""There is no race like #ParisRoubaix. Every one of those 29 sectors can make or break the race and often it's completely out of your control. My form is something I can control and I'm really happy." @GregVanAvermaet looks ahead to Sunday.



CCC Team

Movistar met Roelandts

Ook het Spaanse Movistar heeft zijn selectie voor Roubaix rond, al zal het bij hen met beperktere ambities zijn. Onze landgenoot Jürgen Roelandts krijgt op de kasseiwegen het gezelschap van Jorge Arcas, Daniele Bennati, Jaime Castrillo, Imano Erviti, Eduardo Sepulveda en Jasha Sutterlin.

Movistar Team