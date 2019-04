PARIJS-ROUBAIX KORT. Ambitieuze Lampaert hoopt op topresultaat in Hel Redactie

12 april 2019

Yves Lampaert start zondag in zijn vijfde Parijs-Roubaix, zijn lievelingskoers. In 2015 behaalde hij er zijn beste resultaat: zevende. "Deze voorjaarskoers ligt me het beste", zei hij op een persmoment van zijn team. "Ik ga er samen met het team nog eens voluit voor."

Vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne, zevende in de Omloop, achtste in Dwars door Vlaanderen en zeventiende in de Ronde van Vlaanderen. Een zege of topresultaat bleef uit voor Yves Lampaert de voorbije weken, maar zelf is hij tevreden over zijn voorjaarscampagne waarin hij vooral veel werk voor andere leden van zijn team Deceuninck-Quick.Step opknapte. "Ik voel dat ik opnieuw een stap vooruit heb gezet", gaf hij mee in de kantoren van Quick.Step. "Ik vind dat ik mijn beste voorjaar ooit heb gereden, alleen opereerde ik een beetje in de schaduw van de ploeg. Tuurlijk wil ik zelf graag winnen, dat wil elke renner, maar dat lukt gewoon niet altijd. Het belangrijkste is scoren met de ploeg."

Zondag wacht zijn laatste kans op persoonlijk succes, daarna is zijn klassieke voorjaar voorbij. "Ik voel niet meer druk richting zondag. Neen, helemaal niet. Ik moet niet winnen, het was al goed. Al ben ik wel ambitieus en hoop ik op een topresultaat. We starten met een sterke ploeg, met drie troeven om uit te spelen. Samen met Gilbert en Stybar heb ik een beschermde rol. Iljo en Tim zijn onze 'helpers' die de ontsnapping moeten controleren, Kasper (Asgreen) en Florian Sénéchal zijn de mannen die moeten anticiperen als er een grote groep gaat en van Stybar, Gilbert en mij wordt verwacht dat we erbij zijn in de finale."

Lampaert finishte als derde in de Roubaix-rit in de vorige Ronde van Frankrijk. "Dat gaf me wel vertrouwen. Het toonde nog eens aan dat die kasseien me echt liggen. Of ik geoefend heb op mijn sprint? Neen, niet speciaal, want die piste in Roubaix is helemaal anders dan de piste op de Blaarmeersen in Gent, waar we in de winter vaak trainen. Ik ben ook niet traag in de sprint, zeker niet na zo'n lastige finale boet ik niet in qua snelheid, alleen botste ik vorig jaar op Degenkolb en Van Avermaet (de finish lag toen overigens niet op de piste, red.). Ik ben gebaat bij een lastige koers, een finale die al vroeg openbreekt en met veel van onze kopmannen mee voorin. Dan kunnen we onze numerieke sterkte uitspelen."

Na Roubaix gaat de riem er even af. "Er zit nog wat in de tank", eindigde hij. "Maar ik zal wel blij zijn als het voorjaar daarna voorbij is. Ik rijd al redelijk lang op een hoog niveau en de rust zal welkom zijn.”