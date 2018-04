Na juiste Ronde-prognose heeft onze analist Tom Boonen maar één naam voor Roubaix: "Wéér Terpstra" Tom Boonen

02 april 2018

20u45 0

«Terpstra, tipte ik na de E3 als favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Makkelijke voorspelling, natuurlijk. Je moest écht geen wieler­expert zijn om te zien dat Niki in Harelbeke een straffe stoot had uitgehaald. Zondag deed hij die nog eens fijntjes over. Iets minder spectaculair misschien, maar daarom niet minder ingenieus. Het was de Terpstra zoals ik hem ken: teren op de kracht van zijn team en tegelijk de lef tonen die veel anderen niet hebben. Dúrven koersen op het moment dat iedereen denkt: ‘Oei, da’s iets te vroeg, even wachten nog’. Hij deed het in 2015 al eens met Alexander Kristoff. Gaan in de zone vóór de laatste Kwaremont en Paterberg. Net als toen op de Hotond. Nibali knal uit het wiel, de rest op het tandvlees. Dan ben je gewoon de beste.»

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Terpstra

sport

wielersport

sportdiscipline

Niki

wegwielrennen

Sagan

Nibali