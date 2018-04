Michael Goolaerts in de Ronde nog 100 kilometer mee in de aanval, gisteren werd zijn eerste Parijs-Roubaix hem fataal IB/Erik Vandeweyer

Bron: eigen berichtgeving, Wikipedia, Belga 71 Parijs-Roubaix De Hel van het Noorden werd Michael Goolaerts (23) fataal. D e jonge Belgische wielrenner kwam gisteren op de tweede kasseistrook van Parijs-Roubaix ten val en overleed negen uur later in het ziekenhuis van Rijsel waar hij in allerijl naartoe werd overgebracht. Een jong leven en een veelbelovende carrière werden zo gebroken in de knop.

Tweedejaarsprof Goolaerts kwam gisteren voor het eerst aan de start in Parijs-Roubaix. Begin deze maand werd hij nog negende in Dwars door Vlaanderen en afgelopen zondag maakte hij deel uit van de ontsnapping die 100 kilometer lang de eerste wedstrijduren van de Ronde van Vlaanderen kleurde. "Hoewel er vorig jaar nog meer volk langs de weg stond, was het toch opnieuw een fantastische ervaring", glunderde Goolaerts toen nog tegen onze reporter. "Enkel in de Tour of op een wereldkampioenschap kom je eenzelfde massa tegen. Op de Oude Kwaremont krijg je als renner automatisch kippenvel."

Helleklassieker

Goolaerts keek ook erg uit naar zijn professioneel debuut in de Parijs-Roubaix. "Bij de juniores en de beloften heb ik de Helleklassieker gereden, maar bij de profs wordt het mijn debuut", klonk het. "Op zich denk ik dat Parijs-Roubaix me nog beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen. Ik hou van de kasseien."

Parijs-Roubaix zou de afsluiter worden van een drukke eerste seizoenshelft voor Goolaerts. De jonge prof keek dan ook al uit naar wat welverdiende rust om in de tweede helft van het seizoen meer voor eigen rekening te kunnen rijden. "Ik mag volgende week een korte rustperiode inlassen. Waar ik zal hervatten, is nog niet bekend. De voorbije weken had ik een kopman. In het tweede deel van het seizoen zal ik meer kansen krijgen om eens voor eigen rekening te rijden", klonk het optimistisch.

Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Gisterenavond bevestigde zijn team Veranda's Willems-Crelan dat Michael Goolaerts op 23-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden is.

Carrière

Michael Goolaerts werd in 1994 in Lier geboren en was eerder in zijn carrière ook actief als baanwielrenner. Als junior werd hij in 2011 onder meer tiende in de Omloop der Vlaamse Gewesten en won hij het provinciale kampioenschap tijdrijden. Op de baan pakte hij zilver in de ploegenachtervolging en in de teamsprint. Een jaar later, in 2012, won hij op die onderdelen goud. In datzelfde jaar eindigde hij in twee etappes van de Sint-Martinusprijs Kontich op het podium en behaalde hij de 22ste plaats op het Europese kampioenschap tijdrijden.

Als eerstejaars belofte werd Goolaerts twintigste op het nationale kampioenschap tijdrijden. Eerder dat jaar was hij al derde geworden op het provinciale kampioenschap. Na een stageperiode bij Véranda's Willems kreeg hij voor het daaropvolgende seizoen een contract aangeboden. In dat seizoen sprintte hij onder meer naar de derde plaats in de eerste etappe van de Triptyque des Monts et Châteaux.

Lotto Soudal & Veranda's Willems-Crelan

In 2015 verruilde Goolaerts zijn ploeg voor Lotto Soudal U23, de opleidingsploeg van Lotto Soudal. In dat jaar werd hij onder meer zevende op het nationale kampioenschap tijdrijden voor beloften en vierde in Parijs-Chauny. In maart 2016 werd hij zeventiende in de Dorpenomloop Rucphen. Een maand later won hij de eerste etappe van de Ronde van Loir-et-Cher. Daarnaast werd hij, samen met vijf ploeggenoten, nationaal kampioen ploegentijdrijden. Per 1 augustus kreeg hij een stagecontract bij Lotto Soudal. Tijdens deze stageperiode werd hij onder meer negende in de Nationale Sluitingsprijs.

In 2017 werd Goolaerts prof bij Veranda's Willems-Crelan. Zijn debuut maakte hij in de Ster van Bessèges, waar hij in de derde etappe opgaf. In de Clásica de Almería, die werd gewonnen door Magnus Cort, eindigde de Belg op plek 34. Later dat jaar werd hij onder meer twintigste in de Tacx Pro Classic.

Hartstilstand

Goolaerts kreeg gisteren tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand en en kwam ten val op de kasseistrook van Viesly. De renner werd ter plaatse gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, vooraleer hij per helikopter naar het ziekenhuis werd overgebracht, waar hij om 22u40 overleed.