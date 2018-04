Langeveld breekt neus en sleutelbeen bij val - Trentin houdt lendenwervelbreuk over aan Parijs-Roubaix Redactie

08 april 2018

22u58

Bron: Belga 0 Parijs-Roubaix Sebastian Langeveld heeft aan zijn val in Parijs-Roubaix vermoedelijk een gebroken neus en een gebroken sleutelbeen overgehouden. Dat meldt zijn ploeg na onderzoek in het ziekenhuis.

De Nederlander van EF-Drapac was één van de slachtoffers van een valpartij in het Bos van Wallers, een beruchte kasseistrook. Langeveld finishte vorig jaar nog als derde op de wielerbaan van Roubaix. Hoe lang zijn herstel zal duren, is nog onduidelijk.

De Italiaan Matteo Trentin heeft dan weer een lendenwervelbreuk overgehouden aan zijn zware val in Parijs-Roubaix. Dat maakte zijn ploeg Mitchelton-Scott bekend. Trentin werd na een val op de kasseistrook Haveluy à Wallers op zo'n 100 kilometer van de finish afgevoerd naar het ziekenhuis van Valenciennes. Daar werd de breuk in de ruggenwervel vastgesteld. De Italiaanse renner kreeg ter plaatse een korset aangemeten en moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

"Gelukkig is de breuk stabiel", reageerde ploegarts Robbart van Linschoten. "Morgen bekijken we met de neurochirurg hoe we de breuk verder behandelen. Matteo moet nu rusten. We mogen van geluk spreken dat de blessure niet ernstiger is." Matteo Trentin bedankte het ambulanceteam uitvoerig. "Zij waren ongelooflijk en bovendien heel vriendelijk. Ik had geen betere eerste hulp kunnen wensen", zei de Italiaan. "Het is een tegenslag, maar het is maar een blessure. Die geneest wel."