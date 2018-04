Koers kort: Van Avermaet: "Altijd een beetje geluk nodig op de kasseien" - Keukeleire start zondag in Helleklassieker Redactie

Jens Keukeleire start zondag in Helleklassieker

Jens Keukeleire miste onlangs door ziekte de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Zijn voorjaar zat erop, zo meldde zijn team Lotto Soudal vorige week, maar de West-Vlaming trok vandaag dan toch mee op verkenning met zijn team en besliste na afloop dat hij zondag aan de start staat in Parijs-Roubaix. "Het gevoel was goed", klonk het na de verkenning. "Ik start zondag."

"Het was bijzonder vervelend om naar de koers te kijken vanuit de zetel", zegt hij, "ik had hard gewerkt de voorbije winter en als je dan je doelen mist door ziekte is dat balen." Dankzij rust en een antibioticakuur is hij opnieuw aan de beterhand. "Ik ben genezen", klonk het, "maar natuurlijk, de conditie is niet top en ik ben niet honderd procent, maar de conditie is goed genoeg om te kunnen starten."

Voor zijn ziekte was Keukeleire in goede doen. "Die basis was er en de conditie is niet helemaal verdwenen, maar topfit ben ik natuurlijk niet. Ik hoop toch dat ik nog een beetje beter zal worden, een paar procentjes en ik vermoed dat ik dan op zo'n 85 procent zal zitten."

Lotto Soudal is door ziekte en valpartijen onthoofd voor zondag. "We staan zondag nog altijd met zeven gemotiveerde renners aan de start", eindigde hij, "en in de koers zelf zullen we dan wel bepalen wie vooruit wordt geschoven. We moeten proberen om zo ver mogelijk te komen en de jongens die zich goed voelen wil ik proberen bij te staan. Dat is de meest realistische job voor mij. Zelf hoop ik op een natte Parijs-Roubaix. In de Tour heb ik dat eens meegemaakt (in de kasseirit die Lars Boom won, red), het zou tof zijn als we dat ook in Parijs-Roubaix zelf eens beleven."

Van Avermaet: "Altijd een beetje geluk nodig op de kasseien"

Greg Van Avermaet (BMC) start zondag als titelverdediger in Parijs-Roubaix (WorldTour). Onze landgenoot krijgt bij BMC de steun van landgenoten Jürgen Roelandts en Nathan Van Hooydonck. Voor die laatste wordt het zijn debuut in de 'Hel van het Noorden'.

"Het is een speciaal gevoel om als uittredend winnaar aan Parijs-Roubaix te beginnen", legde Van Avermaet uit. "Ik voel me goed en het zelfvertrouwen zit goed, maar het heeft dit voorjaar nog niet meegezeten. Parijs-Roubaix is een andere wedstrijd dan de Vlaamse klassiekers. Je benen kunnen nog zo goed zijn, je heb altijd een beetje geluk nodig om veilig over de kasseien te raken. Vorig jaar had ik onderweg wel pech, maar slaagde er nog in terug te komen en te winnen. Die overwinning was een grote verrassing voor mij. Ik voel me klaar dit jaar opnieuw mee te spelen voor winst."

Ploegleider Fabio Baldato - zelf tweede in de Helleklassieker in 1994 - sprak dezelfde taal. "Greg heeft al getoond sterk te zijn dit voorjaar, maar is er nog niet in geslaagd te winnen. In de Ronde van Vlaanderen zag ik de beste teamprestatie van het voorjaar. De jongens zullen ook zondag weer op en top gemotiveerd zijn om Greg aan de zege proberen te helpen."

Selectie BMC:

Jempy Drucker (Lux), Stefan Küng (Zwi), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Francisco Ventoso (Spa)

Vanmarcke en Naesen kennen hun ploegmakkers in de Hel van het Noorden

EF Education First-Drapac en AG2R La Mondiale hebben hun selecties voor Parijs-Roubaix (WorldTour) bekendgemaakt. Kopmannen Sep Vanmarcke en Oliver Naesen kunnen op een sterk team rekenen in de Helleklassieker.

Vanmarcke reeg de voorbije jaren de ereplaatsen aan elkaar in Parijs-Roubaix, 2013 (2e), 2014 (4e), 2015 (11e) en 2016 (4e). Vorig jaar kon de 29-jarige West-Vlaming niet starten na een val in de Ronde van Vlaanderen. Bij zijn team EF Education First krijgt hij met Tom Van Asbroeck één landgenoot mee. In de finale lijken Sebastian Langeveld, vorig jaar derde, Taylor Phinney en Matti Breschel de belangrijkste helpers. Ook Mitchell Docker staat aan de start in Compiègne. De Australiër sukkelde afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen nochtans nog in de prikkeldraad.

Oliver Naesen kan in de Hel van het Noorden zondag opnieuw rekenen op zijn Zwitserse luitenant Silvan Dillier. Die brak in de Strade Bianche zijn pink, waardoor zijn voorjaar over leek, maar keerde sneller terug dan verwacht en won vorige week zelfs al in de Route Adélie. Ook onze landgenoot Stijn Vandenbergh vervoegt het Franse zevental, net als alleskunner Tony Gallopin.

Selectie EF Education First-Drapac:

Matti Breschel (Den), Mitchell Docker (Aus), Sebastian Langeveld (Ned), Taylor Phinney (VSt), Tom Scully (NZe), Tom Van Asbroeck (BEL), Sep Vanmarcke (BEL)

Selectie AG2R La Mondiale:

Gediminas Bagdonas (Lit), Nico Denz (Dui), Silvan Dillier (Zwi), Julien Duval (Fra), Tony Gallopin (Fra), Oliver Naesen (BEL), Stijn Vandenbergh (BEL)