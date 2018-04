Het straffe verhaal van Evaldas Siskevicius, de laatste renner die de piste in Roubaix opdraaide XC

10 april 2018

15u26

Bron: Sporza 22 Parijs-Roubaix Toen hij aan de Vélodrome in Roubaix kwam, was de organisatie de wielerpiste reeds aan het sluiten. Liefst een uur na de zege van Peter Sagan, kwam de Litouwer Evaldas Siskevicius over de streep gebold. Het relaas van zijn straffe tocht, gefilmd vanuit de bezemwagen.

L’incroyable histoire de Siskevicius à Roubaix. Respect...



(📹 : @sporza )pic.twitter.com/tUwSo4liHO Marion Rousse(@ Roussemarion) link

Zoek niet naar Evaldas Siskevicius in de officiële uitslag van de ‘Hel van het Noorden’. De Litouwer van Delko Marseille werd wegens te grote achterstand uit koers genomen, maar besloot toch door te rijden. Met hulp van een vriendelijke steward mocht Siskevicius een uur na winnaar Sagan alsnog de piste in Roubaix opdraaien. “Toen ik aan de Vélodrome kwam, was de organisatie al begonnen met de poort te sluiten. Gelukkig waren ze zo sympathiek me toch door te laten. Zo kon ik alsnog mijn anderhalve ronde op de piste rijden", aldus de Litouwer bij Sporza.

“Waarom ik niet opgaf? Daar hou ik niet van. Zowel op de fiets als bij andere dingen in het leven. Ook had de ploegleider ons tijdens de ochtendbriefing gemotiveerd om tot het uiterste te gaan en de wedstrijd uit te rijden. Daarnaast wilde ik ook niet stoppen uit respect voor de organisatie. Parijs-Roubaix is een monument, dat je moet eren.”

#ParisRoubaix - At 18.13, one hour later than Sagan, Siskevicius reached the velodrome out of time, with gates closed. Organizers still opened the gate for him giving him the joy to reach the finish line. pic.twitter.com/TVOcUHVUik La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

De finale van de Helleklassieker werkte Siskevicius op z’n eentje af. Renners die bij hem in de buurt reden, gaven er allemaal de brui aan. Maar niet de dappere Litouwer. "Ik was heel geconcentreerd op mijn wedstrijd. Op 30 kilometer van de streep wilde de bestuurder van de bezemwagen dat ik zo snel mogelijk stopte. Maar ik had al 230 kilometer gefietst. Er bleven er maar 30 over."

"Op 18 kilometer van de streep was ik wel bang toen ik lek reed op Carrefour de l'Arbre. Grappig genoeg stond er net een ploegauto op de takelwagen net achter de bezemwagen. Zo kon ik mezelf depanneren met een wiel uit de ploegauto. Het was ongelooflijk hoe alle mensen me aanmoedigden. Op de kasseistroken schreeuwden ze naar me: ‘Ga tot het uiterste, rijd door tot de Vélodrome.’ Dat motiveerde me enorm." Respect, Evaldas.

Evaldas Siskevicius @Delko_MP_KTM got a flat tyre at #ParisRoubaix Climbed on the voiture-balai, took a wheel from the broken-down teamcar pic.twitter.com/mPZ7ctnMnW Jens Crabbe(@ jenscrabbe) link