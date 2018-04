Gilbert herkent de situatie van Sagan: "In 2011 reed iedereen ook tegen mij. Je moet gewoon slimmer en sterker zijn" Mike De Beck

06 april 2018

11u19

Bron: Cycling Weekly 0 Parijs-Roubaix Het wonderjaar 2011. Philippe Gilbert denkt er nog steeds met pretoogjes aan terug. Ook tijdens zijn persconferentie voor Parijs-Roubaix kwam dat uitzonderlijke jaar nog eens ter sprake. De medefavoriet voor de Hel van het Noorden begrijpt het lastige parket waarin Peter Sagan nu vertoeft. De wereldkampioen klaagde over een gebrek aan samenwerking tegen Quick.Step.

Na de Ronde van Vlaanderen deed Peter Sagan zijn beklag. Volgens hem werkte de rest niet goed genoeg mee in een poging om de bres met Niki Terpstra te dichten. “Quick.Step profiteert van het tactisch steekspel. De andere ploegen werken niet genoeg samen om het hen moeilijk te maken. Het is heel lastig koersen in mijn positie in de groep. En als dan de andere renners niet ontwaken...”, wist Sagan te vertellen.

Philippe Gilbert (een van die leden van die sterke wielerformatie van Quick.Step) begrijpt de Slovaak wel. "Als ik in zijn situatie zat, zou ik niets zeggen", vertelde 'Phil' aan Cycling Weekly. "In 2011 zat ik al in die situatie, dat iedereen tegen je rijdt. Maar het is gewoon zo, je moet slimmer en sterker zijn om het te doen slagen."

"Ik denk dat hij gewoon boos was en dingen zei, maar dat is niet wat hij echt bedoelt", ging Gilbert verder. "Hij is een heel goede gast en ik ben er zeker van dat we hem in de finale gaan zien. Hopelijk kan ik tegen hem koersen in de finale. Zo gaat het in elke koers. Je probeert te winnen en soms verlies je. Er is maar één winnaar en hij is de enige gelukkige man van het pak."

Gilbert wil maar al te graag die ene gelukkige zijn zondag. Dan zou hij al in het vierde Monument het zegegebaar kunnen maken. Onze landgenoot gaf ook nog even mee dat het bijzonder lastig is om het blok van zijn team te ontwrichten. "Het probleem is dat we met Quick.Step veel jongens in de finale hebben en de koers ook blokkeren. Het is echt moeilijk om te koersen als je een team hebt dat zo hecht is als onze ploeg."