Een terugblik op de meest bizarre editie van Parijs-Roubaix: in 1949 waren er... 2 winnaars XC

12 april 2019

09u56 0 Parijs-Roubaix Voor de meest bizarre editie van Parijs-Roubaix, moeten we terug naar 1949. Dat jaar staan er met André Mahé en Serse Coppi twee winnaars op de erelijst van de Helleklassieker. Huh?

17 april 1949. 70 jaar geleden. Fausto Coppi en Rik Van Steenbergen zijn de grote favorieten in Parijs-Roubaix, maar de Belg Frans Leenen duikt met de Fransen André Mahé en Jesus-Jacques Moujica de slotkilometer in. Een sprint met z’n drieën, zo lijkt het. Maar nét voor het opdraaien van de velodroom worden de drie koplopers door een gendarme de verkeerde richting uitgestuurd.

“Ik bevond met tijdens het voorval vlak achter de drie slachtoffers en ik kan bevestigen dat politieagenten de weg versperden en Moujica, Mahé en Leenen met armsignalen opzettelijk de verkeerde kant opstuurden”, vertelde koersdirecteur Jacques Goddet later in L’Équipe. “Niet bepaald een actie om trots op te zijn.”

Invloed van broer Fausto

Terug naar de koers. Het leiderstrio keert om en rijdt via een kleine ingang -niet door de grote poort- de wielerpiste binnen. Vervolgens sprint Mahé naar de zege. En niet veel later toont Serse Coppi, broer van de beroemde Fausto, zich de snelste van de achtervolgende groep. “Ik had mijn zegeboeket gekregen en stond zelfs al in de douche toen ik hoorde dat Fausto zijn broer had opgestookt om klacht in te dienen bij de wedstrijdjury. De reden? Omdat ik het officiële parcours niet had gevolgd”, aldus Mahé. “Het was duidelijk dat monsieur Coppi per se wilde dat zijn kleine broer ook eens een grote koers won.”

En effectief. Mahé wordt kort na de aankomst gedeclasseerd, de jonge Coppi is de winnaar van Parijs-Roubaix. “Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Mijn oren begonnen te suizen, ik keek naar de mensen zonder iets te zien”, klonk het achteraf bij Mahé. Van een bittere pil gesproken. Zeker aangezien Mahé en zijn medevluchters eigenlijk 220 meter méér aflegden dan de andere renners.

Vijf dagen later, een nieuwe wending. Mahé wordt door de Franse federatie opnieuw als winnaar aangeduid. De Italiaanse wielerbond protesteert bij de UCI én Fausto Coppi dreigt ermee nooit meer in Parijs-Roubaix te starten. Consternatie alom toen de UCI in augustus een drastische beslissing neemt: de editie van 1949 wordt geschrapt, er is géén winnaar. De Coppi’s, Fransen en Italianen boos, waarna in oktober de definitieve knoop wordt doorgehakt. Mahé en Coppi winnen allebei de Helleklassieker. Twee laureaten in 1949. Een unicum op de erelijst.