Coach Michael Goolaerts moet al van derde pupil te vroeg afscheid nemen: "Een klap als deze went nooit. Ik hoop dat het nu stopt" MH

09 april 2018

18u52

Bron: Belga 0 Parijs-Roubaix Kristof De Kegel moest twee jaar geleden al afscheid nemen van Antoine Demoitié en Daan Myngheer. Gisteren volgde met het overlijden van Michael Goolaerts, van wie De Kegel coach was, een volgende zware klap. "Je snapt niet dat zo iets kan gebeuren."

Als een mokerslag sijpelde het tragische nieuws gisteravond laat binnen bij coach Kristof De Kegel. "Tijdens de wedstrijd kwamen we niet veel te weten over de toestand van Michael", vertelt hij. "We wisten dat hij er ernstig aan toe was na de valpartij, maar niet dat het om een hartstilstand ging." De Kegel verloor eerder al pupillen Antoine Demoitié en Daan Myngheer. Die eerstgenoemde overleed in het ziekenhuis na een aanrijding met een motor tijdens Gent-Wevelgem. Amper een dag later bezweek Daan Myngheer in het ziekenhuis dan weer aan een harstilstand die hij kreeg tijdens het Internationaal Wegcriterium.

"Went nooit"

"De situatie was dubbel, want je bent bezig met de wedstrijd", stelt De Kegel nog. "Maar je weet wel dat er iets aan de hand is. Dat is moeilijk. Je werkt op automatische piloot. De koers is bezig en je moet door. Nadien kwam er pas meer duidelijkheid over zijn situatie. 's Avonds volgde dan de klap toen het nieuws van het overlijden binnenstroomde. Een klap als deze went nooit en ik hoop dat het nu stopt. Het is een drama voor de ouders, familie en ploeg. Je snapt niet dat zo iets kan gebeuren, zo'n jonge renner die het leven laat."