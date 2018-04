Chapeau! Sagan rondt fraai nummer af in tumultueuze Parijs-Roubaix XC

08 april 2018

17u15 1502 Parijs-Roubaix Peter Sagan heeft na de Ronde van Vlaanderen z’n tweede wielermonument beet. En wat voor één: Parijs-Roubaix. De wereldkampioen reed weg op meer dan vijftig kilometer van de streep en bleef met hulp van vroege vluchter voorop. Uiteindelijk rekende Sagan in de sprint op de Vélodrome af met de verbluffende Dillier. Niki Terpstra finishte als derde.

In aangename weersomstandigheden trokken de renners zich vanochtend in Compiègne op gang. Klaar voor een nieuwe helletocht over negentien kasseistroken. Meteen nadat ASO-baas Christian Prudhomme met zijn vlagje wapperde, regende het aanvalspogingen. Geen verrassing, aangezien de vroege vlucht wel degelijk kans heeft op slagen in Parijs-Roubaix. Vraag maar aan ex-laureaten Mathew Hayman en Johan Vansummeren. De tickets voor de juiste ontsnapping waren dan ook allesbehalve goedkoop. Het tempo lag hoog. Heel hoog. Na één uur werden er liefst vijftig kilometer afgelegd.

Ondanks het hoge gemiddelde slaagden twee landgenoten erin zich af te zonderen van het peloton: Jelle Wallays en Ludovic Robeet. Het Belgische duo kreeg later het gezelschap van zeven renners: Marc Soler, Sven Erik Bystrom, Silvan Dillier, Jimmy Duquennoy, Gatis Smukulis, Jay Thomson en Geoffrey Soupe. Het negental reed al snel een bonus van meer dan zeven minuten bij elkaar, aangezien in de achtergrond de voet van het gaspedaal werd gehaald.

Wallays zag het graag gebeuren. Opnieuw een scenario zoals in 2011, waar de vroege vlucht standhield? Moeilijk. In het peloton werd het tempo net voor de eerste kasseistrook, van Troisvilles, serieus opgetrokken. De voorgift van de kopgroep smolt zo als sneeuw voor de zon.

Nervositeit alom in het peloton. Iedereen wilde voorin zitten. Door het zenuwachtige gedoe ging de ene renner na de andere tegen de vlakte. Zo ook Stefan Küng, die na z’n tuimelperte de handdoek in de ring moest gooien. Al vroeg een belangrijke pion minder voor Greg Van Avermaet.

Reanimatie Goolaerts na hartstilstand

Hetzelfde verhaal op de volgende kasseistrook. Dit keer kwam Michael Goolaerts lelijk ten val. De 23-jarige ploegmakker van Wout van Aert bleef vervolgens roerloos op de grond liggen. Ernstige situatie. De jonge Goolaerts werd het slachtoffer van een hartstilstand en moest gereanimeerd worden. Nadien werd de renner van Veranda's Willems-Crelan overgebracht naar het ziekenhuis. De koers werd plots bijzaak.

Hoe dan ook: de wedstrijd ging verder. Van Avermaet verloor niet veel later wederom een belangrijke ploegmaat: Jürgen Roelandts. Ook hij ging tegen de vlakte, net zoals Matteo Trentin en Sebastian Langeveld. Die laatste twee moesten eveneens de strijd staken. En dan moest het bevreesde Bos van Wallers nog komen. Op die beruchte kasseistrook gaf Mike Teunissen er een ferme lap op. Philippe Gilbert ging mee, maar het duo werd later opnieuw teruggefloten door de groep der favorieten.

Vervolgens was het de beurt aan een andere renner van Quick.Step Floors. Zdenek Stybar ging op z’n eentje op zoek naar de overblijvers van de vroege vlucht: Wallays, Dillier en Bystrom. ‘Styby’ mislukte in z’n opzet, terwijl Oliver Naesen met een leegloper kampte. Eerder werd de Belgische kampioen meermaals opgehouden bij een valpartij. Naesen verspeelde zo wederom onnodige krachten. Zonde.

Sagan voert nummer op

Wat Stybar niet kon, flikte Sagan wél: helemaal alleen naar de kopgroep rijden. Straf nummertje van de Slovaakse wereldkampioen. Alarmfase rood bij de favorieten. Van Aert en Stuyven beseften het gevaar en trokken in de tegenaanval. Chasse patate. Door een fikse inspanning van Ronde-winnaar Niki Terpstra op Mons-en-Pévèle werden Van Aert en Stuyven terug ingerekend.

Voorin werd Bystrom overboord gegooid. Ongelooflijk sterk hoe Wallays en Dillier met Sagan meedraaiden. De drie koplopers doken de laatste dertig kilometer in met een bonus van een dikke veertig seconden op de eerste achtervolgende groep met Van Avermaet, Terpstra, Debusschere, Vanmarcke, Phinney, Van Aert en Stuyven. Gilbert en co hadden de slag gemist.

Verbluffende Dillier

De zes achtervolgers -stuk voor stuk grote namen- kwamen geen seconde dichter op de leiders. Integendeel. De groep Van Avermaet moest prompt anderhalve minuut goedmaken, terwijl Wallays voorin moest afhaken. Knappe prestatie, Jelle. Ook op dat moment aan een straffe koers bezig: Van Aert. Eenvoudig mee met de eerste achtervolgende groep, tot in volle finale de ketting roet in het eten strooide. Weg mogelijk podium.

Plots opnieuw spanning na Carrefour de l'Arbre. Sagan reed vol, vroege vluchter Dillier loste niet. Geen goed teken, en de achtervolgers naderden plots tot op vijftig tellen. Te veel. Op naar een sprint met z’n tweeën op de Vélodrome. Daarin toonde Sagan zich duidelijk de snelste. Dillier werd een schitterende tweede, Terpstra eindigde als derde. Van Avermaet en Stuyven maakten de top vijf compleet.

Peter Sagan :flag-sk: wint Parijs-Roubaix! Een enkele aanval was genoeg voor een waanzinnige zege! #ParisRoubaix pic.twitter.com/JWq870fTKM Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Top 10

1. Peter Sagan (Slk/BOH) de 257 km in 5u54:06

(gem. 43,55 km/u)

2. Silvan Dillier (Zwi/ALM) op 0:00

3. Niki Terpstra (Ned/QST) 0:57

*** 4. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 01:34

*** 5. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 01:34

*** 6. Sep Vanmarcke (Bel/EFD) 01:34

7. Nils Politt (Dui/TKA) 02:31

8. Taylor Phinney (VSt/EFD) 02:31

9. Zdenek Stybar (Tsj/QST) 02:31

*** 10. Jens Debusschere (Bel/LTS) 02:31