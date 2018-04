Beresterke Dillier strandt op zucht van de zege: "Hij is echt 'gene gewone'", aldus zijn ploegmakker Oliver Naesen Mike De Beck

08 april 2018

17u45

Bron: VRT 0 Parijs-Roubaix Lof kreeg Silvan Dillier al tijdens de koers van niemand minder dan zijn landgenoot Fabian Cancellara, maar na de finish vielen er ook mooie woorden aan zijn adres te noteren. Note bene in zijn tweede deelname aan Parijs-Roubaix streed de 27-jarige Zwitser mee voor de zege.

SILVAN DILLIER TERMINE 2ème de @Paris_Roubaix !!!



SILVAN DILLIER FINISHES 2nd of @Paris_Roubaix #ALLEZALM pic.twitter.com/7BxzheBSkj AG2RLM Cyclisme(@ AG2RLMCyclisme) link

Het werd dit voorjaar opnieuw niet het dagje van Oliver Naesen en dus richtte AG2R La Mondiale dan maar alle pijlen op Silvan Dillier. Tegen beter weten in eerst, maar dat draaide toch beter uit dan gedacht. De Zwitserse kampioen zat mee in de vroege vlucht en zong het nog bijzonder lang uit. Helemaal tot op de piste in Roubaix zelfs. Uiteindelijk moest de sterke Zwitser enkel de wereldkampioen voor zich dulden.

"Ik ben echt tevreden dat we iemand op het podium hebben", vertelde zijn ploegmaat Oliver Naesen aan Sporza. "Ik wist eerst niet goed hoe het nu juist zat en ik vroeg dan ook wat de situatie was. Dan hoorde ik dat hij gewoon mee vocht voor de overwinning. Hij is echt 'gene gewone'", lachte Naesen. "Tegen de ploegleiders vertelde ik dat ze niet meer moesten spreken over meerijden, maar dat ze moesten spreken om te winnen. Alleen al voor de moraal. Blijkbaar is hij vol blijven meedraaien, maar als je echt in het wiel blijft hangen bij een renner als Sagan..."

"Wat een race van de Zwitserse kampioen", wist ook Fabian Cancellara te vertellen. En of. Het was overigens nog maar de tweede keer dat Dillier aan de start verscheen van de 'Hel van het Noorden'. In 2014, toen Niki Terpstra won, reed Dillier Parijs-Roubaix niet uit. Nu staat de Zwitser bij zijn tweede poging meteen op het podium. Koerspetje af.

Gogogo @silvandillier what a race from the swiss champ @Paris_Roubaix Fabian cancellara(@ f_cancellara) link

"Toen Sagan op 250 meter van de meet aanviel, dacht ik ook aan te vallen", vertelde Dillier zelf over die eindspurt. "Ik heb een beetje ervaring op de piste ne probeerde dat uit te spelen. Ik heb lang gewacht, misschien een beetje te lang en zo heeft hij me wel wat verrast. Al bij al ben ik wel heel tevreden met mijn resultaat. Uiteindelijk was Sagan gewoon de sterkste."

Massive congratulations to @silvandillier, @AG2RLMCyclisme and @FactorBikes on #parisroubaix. Phenomenal accomplishment backed by mountains of scrappy work, smart riding, and superb equipment. #onemorelap #chpt3 #factorbikes pic.twitter.com/utiLGnZcDd David Millar(@ millarmind) link