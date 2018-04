Belg Michael Goolaerts (23) overleden na hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix DNR/XC

08 april 2018

19u32 3629 Parijs-Roubaix Drama in Parijs-Roubaix: de 23-jarige Michael Goolaerts is overleden na zijn hartstilstand in Parijs-Roubaix. Dat heeft zijn team Veranda's Willems-Crelan laten weten via Twitter.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team(@ Snipercycling) link

"Met onvoorstelbare droefheid melden wij het heengaan van onze renner en vriend Michael Goolaerts. Hij overleed zondagavond om 22u40 in het ziekenhuis van Lille in de aanwezigheid van zijn familie en geliefden – die we in onze gedachten dragen. Hij stierf aan een hartstilstand, alle medische hulp mocht niet baten. Er wordt niet verder gecommuniceerd omdat we de kort familie en vrienden de tijd willen geven om met dit verschrikkelijk verlies om te gaan. We bedanken jullie om de privacy van de nabestaanden te respecteren", luidt het.

Goolaerts kwam rond 14u stevig ten val op de tweede kasseistrook, die van Viesly, en bleef vervolgens op akelige wijze liggen. Onze jonge landgenoot en ploegmakker van Wout van Aert werd gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, waarna hij per helikopter "in ernstige toestand" werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Teammanager Nick Nuyens gaf na de door Sagan gewonnen wedstrijd kort volgende mededeling mee aan de teambus. "Uit respect zouden we willen vragen aan de pers om hier niet te blijven wachten, onze renners gaan ook geen commentaar geven. Iedereen is aangeslagen en ik wil er zelf ook niet veel meer over zeggen. We weten ook niet precies wat er eigenlijk met hem gebeurd is tijdens de koers."

Michiel Elijzen, de Nederlandse ploegleider van Veranda's Willems-Crelan, reageerde emotioneel bij de collega’s van het Algemeen Dagblad. "Ik was heel snel bij Michael na zijn val”, aldus Elijzen. "De dokters gelukkig ook. Het zag er heel ernstig uit, maar de dokters hebben goed werk geleverd. Ze waren hem aan het reanimeren toen ik erbij kwam. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Rijsel. Ik hoop dat we snel een geruststellend bericht krijgen."

Intussen ging de wedstrijd voort, met kopman Wout van Aert mee voorin. "De renners wisten dat Michael hard gevallen was, maar niet dat het zo ernstig was. We hebben er niets over gezegd. Dat maakt deze hele dag zo bizar. Omdat je vanaf dat moment helemaal niet meer met de koers bezig bent, maar je hebt toch iemand die voorin meedoet voor de prijzen."