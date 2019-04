Alsof alle pech nog niet volstond: Van Aert houdt twee boetes over aan bewogen Parijs-Roubaix Bart Fieremans & Jarne Herman

11u37 3 Parijs-Roubaix Welkom in de Hel: daar kan Wout van Aert (24) nu uit eerste hand over spreken. Mechanische pech, een akelige crash, een straffe inhaaljacht, de man met de hamer en alsof het nog niet erg genoeg was, nog twee boetes van 200 Zwitsere frank: ziehier zijn editie van 2019. “Mag ik volgend jaar eens geluk hebben in Parijs-Roubaix?”

Wie de overtreffende trap van kapotgaan na een van de meest ongenadige koersen zoals Parijs-Roubaix wil zien, moet de finishbeelden van Wout van Aert zien. Met moeite draait hij nog het gras van de Vélodrome op, om dan met fiets en al languit neer te ploffen. Zijn vrouw Sarah ontfermt zich eerst over hem. Een meute journalisten en fotografen hangt als een zwerm vliegen over, rond en naast hem. Met een beetje gêne moeten we het toegeven: media hebben weinig geduld. Amper bekomen is daar al de eerste vraag voor Van Aert. Hij stamelt, snottert en hakkelt. Met moeite zegt hij ‘ja’ of ‘nee.’ Tot hij dan toch enkele zinnen in de juiste volgorde vormt: “Ik ben compleet op. Op het laatste liep ik helemaal leeg.”

Van Aert vindt nog de kracht om weer op de fiets te kruipen richting ploegbus. In alle hectiek ziet Sarah zich op de piste nog door een kerel van de security met een catchgreep bijna gevloerd, zomaar oversteken mocht niet bij het gevaar van aanstormende renners. Eenmaal aan de bus vlucht Van Aert snel naar binnen: na een verfrissende douche kan hij wel coherent zijn koersrelaas doen.

Het lek, de ketting, de val

En dat verhaal is gekleurd door pech, véél pech. Te beginnen met een lekke band in het Bos van Wallers. Op zich nog niet zo erg, zegt Van Aert: “Maar dan trapte ik de ketting vast tussen de grote en kleine ‘plateau’ en had ik een andere fiets nodig. Ik kreeg die van mijn ploegmaat Pascal (Eenkhoorn, red.). Daarmee kon ik vrij snel weer aansluiten.”

Nadat Van Aert naar zijn reservefiets teruggrijpt, schuift hij bij het nemen van een bocht onderuit: “Ik weet nog altijd niet hoe het komt. Was het zand? Ik voelde wel een serieuze klap.” Zeg dat wel: Van Aert schuift enkele meters door en zijn hoofd bonkt even tegen het asfalt, gelukkig vangt zijn helm de schok op.

De kopman van Jumbo-Visma kruipt weer recht en zet zijn inhaaljacht voort. Alsof de pech nog niet genoeg was, kreeg Van Aert na de wedstrijd te horen dat de wedstrijdjury hem trakteerde op twee boetes van telkens 200 Zwitserse frank (176 euro). Tijdens zijn ziedende achtervolging zou onze landgenoot te veel beschutting hebben gezocht achter de volgwagen. Ook een plasje op een plaats waar dat niet mocht, werd bestraft. Dat luidde dan als ‘ongeoorloofd gedrag’.

Nog opmerkelijk tijdens zijn achtervolging: geen ploegmaat die op hem wacht. “Dat was nooit de bedoeling”, toont Van Aert begrip. “Alleen Wynants en Teunissen zaten voor mij in de groep. Dat zijn ook specialisten in Roubaix. Als we dan de beslissing maken om te wachten, zijn we met drie gelost en dat zou helemaal dom zijn.”

70 kilometer op binnenblad

Straf hoe Van Aert in een mum van tijd een volle minuut achterstand goedmaakt en ook in de beslissende groep schuift op zoek naar koploper Gilbert. Ja, dan ben je ijzersterk, tót hij dan toch de eerdere inspanningen bekoopt. Op dertig kilometer van de finish passeert de man met de hamer: “Ik liep helemaal leeg. In die achtervolging heb ik een uur à bloc gereden en niet genoeg gegeten. Ook mijn fiets was stuk na de crash. Ik reed de laatste zeventig kilometer op mijn binnenblad uit. Bij die demarrage op Carrefour de l’Arbre voelde ik meteen: er zit niets meer op. Pijnlijk. Ik zag zwart voor de ogen.”

We zullen nooit weten hoe hoog Van Aert zonder zijn pech en crash gefinisht zou zijn. Maar Parijs-Roubaix is voorlopig niet zijn koers: ook vorig jaar bij zijn eerste deelname kreeg hij in de finale pech, waarna nog het dramatische nieuws van het overlijden van zijn ploegmaat Michael Goolaerts volgde. De editie van 2019 reed hij in gedachten ook voor Goolaerts. “Het gevoel is nu minder pijnlijk dan vorig jaar, maar ik hoop in de toekomst eens terug te komen. Dat dán alles mag meezitten.”

Nog één koers staat nu op de voorjaarskalender van Van Aert: na de Amstel Gold Race komend weekend mag hij zijn balans opmaken. “In de Ronde en Roubaix heb ik mijn minste resultaten neergezet, maar gelukkig heb ik voordien mooie prestaties neergezet. Daaraan trek ik me op voor volgend jaar.”