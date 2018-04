"Toen die agent Michaels fiets wilde, brak ik": de emotionele monoloog van de ploegleider die als eerste bij Goolaerts was Daan Hakkenberg

10 april 2018

06u50

Bron: AD.nl 2 Parijs-Roubaix Ploegleider Michiel Elijzen was zondag als eerste bij Michael Goolaerts (23), na diens fatale val in Parijs-Roubaix. Ruim acht uur later kreeg Elijzen een telefoontje dat de jonge Belgische wielrenner was overleden. Een emotionele monoloog.

"Op de tweede kasseistrook hoorden we over de koersradio dat er iemand van ons was gevallen. We hoorden geen nummer, want hij lag op zijn rug. Het duurde een minuutje voordat we bij hem waren. De mecanicien en ik zijn uitgestapt. Wij waren de eersten."



"Michael lag er niet goed bij. Zijn benen zaten in zijn fiets en hij was buiten bewustzijn. De mecanicien heeft zijn pols vastgepakt, ik zijn hoofd en we zijn tegen hem beginnen te praten. De doktoren waren er heel snel en begonnen meteen met reanimeren. Ik zag dat ze een defibrillator bij zich hadden en ze hebben direct een infuus aangebracht. Nick Nuyens (ploegmanager, red.) zat nog in de auto. We moesten ondertussen ook met onze andere renners communiceren. Dat er weer een nieuwe kasseistrook aankwam. Dat wij achter een valpartij zaten."



Het is niet duidelijk of Michael eerst een hartaanval kreeg en toen is gevallen, of andersom. Michiel Elijzen

