“Parijs-Roubaix stond met stip aangeduid”: Van der Poel baalt en ziet belang van Ronde alleen maar toenemen GVS

09 oktober 2020

12u14 1 Parijs-Roubaix De afgelasting van Parijs-Roubaix is ook een streep door de rekening van Mathieu van der Poel. Hij had net op tijd de goede vorm te pakken. “Het stond met stip aangeduid, nu neemt het belang van Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen alleen maar toe.”

“Dit is uiteraard bijzonder jammer”, schrijft de 25-jarige Nederlander op de website van zijn ploeg Alpecin-Fenix. “Ik keek er enorm naar uit om eindelijk voor het eerst de Helleklassieker af te kunnen werken. We hadden normaal volgende week woensdag een verkenning gepland met het team. Parijs-Roubaix stond uiteraard met stip aangeduid en zou mijn vijfde Monument moeten worden dit seizoen. Het is jammer dat ik dat rijtje niet zal kunnen volmaken en moet wachten tot 2021 om deze legendarische wedstrijd te kunnen rijden.”

Door de annulatie ligt de focus meer dan ooit op wat nog rest. “Door de afgelasting neemt het belang van de komende wedstrijden, met respectievelijk Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen alleen maar toe”, zegt ‘MVDP’. “Anderzijds blijkt dat de keuze om Luik-Bastenaken-Luik aan mijn programma toe te voegen, de juiste was.”

Florian Sénéchal, de 27-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step die ook verwacht werd in de finale, vraagt zich luidop af of deze beslissing zoden aan de dijk brengt. “Dit gaat de evolutie van de epidemie niet inperken. Het is vooral de houding van de bevolking in het algemeen die verkeerd is. De bars, restaurants of de organisatoren van evenementen mogen daarom niet de dupe zijn van een gebrek aan burgerzin.”

Wie zijn jouw favorieten voor de resterende kasseiklassiekers? Maak nu jouw ploeg aan op goudenklassiekers.be en profiteer tot zondag van onze 1+1 gratis actie!

Très déçu... Sachant que ça ne va pas freiner l’évolution de l’épidémie, c’est surtout le comportement de la population en général qui est fautif, ce ne sont pas les bars, restaurants, organisateurs d’événements qui doivent subir les conséquences du manque de civisme... 🤬 https://t.co/2t4XH2F8XK Florian Senechal-Staelens(@ flosenech) link