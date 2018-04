"Beloof één ding: dat je nooit Parijs-Roubaix rijdt": lees in onze weekendkrant de roots van Niki Terpstra Bart Fieremans in Nederland

06 april 2018

17u36 0 Parijs-Roubaix Zijn Ronde-triomf zindert nog na wanneer Niki Terpstra zondag als favoriet in Parijs-Roubaix start. De eigenzinnige Terpstra heeft op 33-jarige leeftijd zijn jongensdroom helemaal waargemaakt. We zochten zijn roots en de wielerclub in Noord-Holland op, waar het als kind allemaal begon.

In zijn jeugd had Niki het wel voor Johan Museeuw. Papa Douwe zag in 1998 met Niki hoe Museeuw zijn knieschijf brak in Parijs-Roubaix: “Ik vond die koers van de zotte, lé-vens-ge-vaar-lijk met die regen. Ik zei tegen Niki: ‘Jongen, beloof me één ding: als je ooit prof bent, dat je dan nooit Parijs-Roubaix rijdt (lacht)'."

