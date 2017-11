Parcours Dwars door Vlaanderen ingekort, organisatie wil ook toppers Ronde van Vlaanderen aantrekken Redactie

Yves Lampaert won Dwars Door Vlaanderen afgelopen seizoen. Wielrennen Dwars door Vlaanderen editie 2018 wordt korter dan de voorbije jaren. Organisator Wouter Vandenhaute (Flanders Classics) kon meegeven dat het parcours wordt ingekort tot 181 kilometer. Eerder werd al bekend dat Dwars door Vlaanderen volgend jaar van datum zou veranderen. De wedstrijd verhuist van de woensdag voor de E3 Harelbeke, naar de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen (28 maart 2018).



"We hebben enorm aan de kar gesleurd om Dwars door Vlaanderen op deze datum te krijgen en ook om ervoor te zorgen dat deze koers uitgroeide tot een WorldTourwedstrijd", stak Vandenhaute van wal. "Als het aan mij ligt, wordt de wedstrijd nog verder ingekort. Zelfs naar 160 kilometer. De koers situeert zich immers vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen. De renners die op zondag rijden kunnen zo ook vol gaan op de woensdag daarvoor. Het is aan de renners hoe zij op dit nieuwe parcours gaan reageren. Dwars door Vlaanderen behoudt ook zijn eigen identiteit. Enkele hellingen die de Ronde van Vlaanderen de afgelopen jaren links liet liggen hebben we nu opgenomen in het parcours van Dwars door Vlaanderen."



De semi-klassieker komt nog steeds aan in Waregem, en ook de laatste 30 km - met het Vossenhol, de Holstraat en de Nokereberg - blijven ongewijzigd. In de aanloop vinden er wel verandereningen plaats. De Côte de Trieu en de Knokteberg zullen elk drie keer beklommen moeten worden. De Kluisberg komt twee keer aan bod.



"Ons en mijn huiswerk is nog niet af", vervolgde Vandenhaute. "Met Flanders Classics willen we ondermeer de Brabantse Pijl verder uitwerken. Het deelnemersveld moet daar nog iets kwalitatief sterker worden. Ik wil daar een Michael Matthews op het podium zien staan of een Alejandro Valverde. Met de Scheldeprijs trekken we volgnd jaar naar Zeeland en willen zo dat het een echte 'Scheldeprijs' wordt. Er is nog een pak werk aan de winkel. We gaan zeker niet op onze lauweren rusten."