Parcours Dwars door Vlaanderen ingekort, organisatie wil ook toppers Ronde van Vlaanderen aantrekken - Nordhaug hangt fiets aan de wilgen

Bron: Belga 0 TDW Yves Lampaert won Dwars Door Vlaanderen afgelopen seizoen. Wielrennen Dwars door Vlaanderen editie 2018 wordt korter dan de voorbije jaren. Organisator Wouter Vandenhaute (Flanders Classics) kon meegeven dat het parcours wordt ingekort tot 181 kilometer. Eerder werd al bekend dat Dwars door Vlaanderen volgend jaar van datum zou veranderen. De wedstrijd verhuist van de woensdag voor de E3 Harelbeke, naar de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen (28 maart 2018).



"We hebben enorm aan de kar gesleurd om Dwars door Vlaanderen op deze datum te krijgen en ook om ervoor te zorgen dat deze koers uitgroeide tot een WorldTourwedstrijd", stak Vandenhaute van wal. "Als het aan mij ligt, wordt de wedstrijd nog verder ingekort. Zelfs naar 160 kilometer. De koers situeert zich immers vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen. De renners die op zondag rijden kunnen zo ook vol gaan op de woensdag daarvoor. Het is aan de renners hoe zij op dit nieuwe parcours gaan reageren. Dwars door Vlaanderen behoudt ook zijn eigen identiteit. Enkele hellingen die de Ronde van Vlaanderen de afgelopen jaren links liet liggen hebben we nu opgenomen in het parcours van Dwars door Vlaanderen."



De semi-klassieker komt nog steeds aan in Waregem, en ook de laatste 30 km - met het Vossenhol, de Holstraat en de Nokereberg - blijven ongewijzigd. In de aanloop vinden er wel verandereningen plaats. De Côte de Trieu en de Knokteberg zullen elk drie keer beklommen moeten worden. De Kluisberg komt twee keer aan bod.



"Ons en mijn huiswerk is nog niet af", vervolgde Vandenhaute. "Met Flanders Classics willen we ondermeer de Brabantse Pijl verder uitwerken. Het deelnemersveld moet daar nog iets kwalitatief sterker worden. Ik wil daar een Michael Matthews op het podium zien staan of een Alejandro Valverde. Met de Scheldeprijs trekken we volgnd jaar naar Zeeland en willen zo dat het een echte 'Scheldeprijs' wordt. Er is nog een pak werk aan de winkel. We gaan zeker niet op onze lauweren rusten."

Lampaert: "Nieuw parcours is kort, maar intensief"

Yves Lampaert sprong dit jaar op de Herlemgemstraat in volle finale weg uit een kopgroep en kon zo de 72e editie van Dwars door Vlaanderen op zijn naam schrijven. De renner uit de Quick-Step Floors-formatie was samen met manager Patrick Lefevere aanwezig op de voorstelling van de 73e editie van Dwars door Vlaanderen en gaf zijn visie op het nieuwe parcours.

"De koers is vooral korter geworden en ook onder meer de Oude Kwaremont is uit het parcours genomen", stak Lampaert van wal. "De wedstrijd op zich is volgens mij nog pittig genoeg en er zal wellicht zeer intensief gereden worden. De bergjes die er nu inzitten nodigen uit tot demarreren. Er zal fel strijd geleverd worden, ook al is het parcours ietwat naar de brave kant om het zo te stellen.

Lampaert betwijfelt of veel renners Dwars door Vlaanderen zullen laten links liggen, ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen vier dagen later. "Veel renners willen op de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen nog wel eens fiks doortrekken. En een wedstrijd is toch net iets meer dan een training. Wie wil kan na de finish nog wat bijtrainen. Bovendien rijden we deze koers maar met zeven renners. Dat mag niet onderschat worden. Dat is één pionnetje minder dan andere jaren. Eén man minder om de boel te controleren maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere teams. Ik ben sinds mijn zege in Waregem geen onbekende meer in het peloton. Ik zal niet zomaar een vrijgeleide meer krijgen. Dwars door Vlaanderen is een wedstrijd waar ik steeds naar uit keek en dat zal zo volgend seizoen niet anders zijn."

Lars Petter Nordhaug stopt op 33-jarige leeftijd met wielrennen

De Noor Lars Petter Nordhaug heeft op 33-jarige leeftijd zijn fiets aan de haak gehangen. Dat maakte zijn laatste team, het Ierse Aqua Blue Sport, bekend. Nordhaug kende een tegenvallend laatste jaar door een CMV-virus. Aqua Blue Sport deelde ook mee dat de Australiër Leigh Howard het team verlaat om zich de komende twee seizoenen te focussen op het baanwielrennen.

"2017 was een moeilijk jaar voor me met het continu terugkeren van het CMV-virus, wat mijn prestaties heeft beïnvloed gedurende het seizoen", legde Nordhaug uit. "Na een moment van reflectie heb ik beslist dat het zowel voor Aqua Blue Sport als voor mezelf het beste is het team te verlaten. Op 33-jarige leeftijd ben ik trots dat ik terug kan kijken op een lange carrière als professioneel wielrenner."

Nordhaug, die in zijn carrière actief was voor topteams als Sky (2010-2012 en 2015-2016) en Belkin (2013-2014), boekte zijn mooiste overwinning in 2012, met de GP van Montréal. Verder werd hij Noors kampioen op de weg in 2008 en veroverde hij ritzeges in de Ronde van Denemarken (2012), de Ronde van Ierland (2009), de Arctic Race of Norway (2014) en de Ronde van Yorkshire (2015). In die laatste wedstrijd schreef hij ook het eindklassement op zijn naam.