Papa Evenepoel: “Remco zat met Bjorg en Stef in zijn hoofd”

08 augustus 2019

Patrick Evenepoel, de vader van Remco, was geëmotioneerd na de Europese titel van zijn zoon. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Remco zat met Bjorg (Lambrecht, red.) en Stef (Loos, red.) in zijn hoofd. Ik zie dat hij nu emotioneel kraakt. Ik vind dat zo mooi”, vertelde Patrick. “En dat hij zijn voetjes op de grond moet houden? Laat hem gewoon doen. Hij zit goed in zijn vel. Remco is een simpele kerel. Hij stuurde me een bericht dat ik ervoor moest zorgen dat de supporters op post moesten zijn om San Sebastian te vieren, nu moeten we een Europese titel vieren...”

