Paolo Bettini vindt hertekende wielerkalender "absurd" en haalt uit naar UCI: "Alles moet wijken voor de Tour"

11 mei 2020

14u22

Bron: Rai 2 Wielrennen Paolo Bettini (46) is niet te spreken over Paolo Bettini (46) is niet te spreken over de hertekende wielerkalender. De gewezen olympisch en wereldkampioen vindt dat de internationale wielerbond UCI de Ronde van Frankrijk te veel voortrekt. “De andere koersen krijgen geen respect”, vertelt Bettini.

Op 5 mei maakte de UCI de grondig hertekende wielerkalender bekend. Met de Ronde van Frankrijk (29/8-20/9) als scherprechter. De Tour kreeg prioriteit. In Italië keek iemand die nieuwe kalender met lede ogen aan: Paolo Bettini. Volgens de olympisch kampioen van 2004 en wereldkampioen van 2006 en 2007 is het pijnlijk duidelijk geworden dat de UCI danst naar de pijpen van de ASO, de organisator van de Tour.

De logica van dit seizoen moest zijn: weinig kwantiteit en veel kwaliteit Paolo Bettini

“Het concept voor de nieuwe kalender is duidelijk. De Tour krijgt voorrang en de rest van de wereld moet zich maar aanpassen. Dat is absurd", is Bettini scherp bij de Italiaanse publieke omroep Rai. “Dit gebeurt ook omdat de organisatoren van de Tour dezelfde zijn als die van bijvoorbeeld de Vuelta. De Ronde van Spanje moet namelijk drie etappes schrappen om ruimte vrij te maken op de kalender. Alles moet wijken voor de Tour.”

Bettini is van mening dat de UCI op dit moment net moest tonen dat álle wielerwedstrijden belangrijk zijn. “De UCI moest investeren in ‘het wielrennen’, niet in één wedstrijd. Maar ze hebben laten zien dat er weinig verbondenheid is. Er is geen respect voor andere wedstrijden dan de Tour.”

Dat de Tour de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is voor de sponsors, staat buiten kijf. “Maar alle wedstrijden op de kalender genereren interesse en middelen”, vindt Bettini. “De logica van dit seizoen moest zijn: weinig kwantiteit en veel kwaliteit. Je hebt 100 dagen de tijd om het beste van de wielerkalender te laten doorgaan: de vijf monumenten en de drie grote rondes. En wat doet de UCI? De Tour krijgt alle ruimte en de andere koersen moeten overlappen.”

Renners met krukken

Dat de Giro moet overlappen met een pak andere grote koersen, doet de Italiaan pijn. “Tijdens de Giro worden alle - ik herhaal álle - klassiekers gereden en bovendien overlapt de Ronde van Italië zes dagen met de Vuelta. En de slotdag valt nog eens op dezelfde dag als Parijs-Roubaix. Dan heb je die koersen niet op waarde geschat. Een gemiste kans.”

Dat er zoveel koersen in drie maanden tijd gereden worden, zint Bettini ook niet. “Een profrenner heeft gemiddeld 60 wedstrijddagen per seizoen van januari tot oktober. Nu zullen het er 40 à 45 zijn in... 3 maanden tijd. Ik hoopt geen renners met krukken te zien.”

