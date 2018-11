Paolo Bettini heeft geen hoge pet op van Roubaix-onderneming Andrea Tafi: “Hij pikt de plaats in van een jongere renner” DMM

28 november 2018

16u46

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen Mogelijk de stunt van het komende wielerjaar: Andrea Tafi die op 52-jarige leeftijd Parijs-Roubaix bij de profs wil meerijden. De Italiaan vond al een ploeg waarmee hij naar de Hel van het Noorden kan. Niet echt naar de zin van oud-collega Paolo Bettini.

Enkele weken geleden kon u het in onze krant lezen. Ex-wielrenner Andrea Tafi had naar eigen zeggen een team gevonden om zijn ‘project Parijs-Roubaix’ mee te verwezenlijken. De winnaar van de Helleklassieker in 1999 wil op zijn 52ste bewijzen dat hij nog steeds mee kan in een klassiek wielerpeloton. De naam van zijn ploeg wou Tafi niet noemen, maar dat deed UCI-voorzitter David Lappartient wel. De Fransman liet langs zijn neus weg vallen dat Tafi in 2019 met Team Dimension Data aan de Hel van het Noorden zal deelnemen.

Nieuws dat nog niet bevestigd werd, maar waar Paolo Bettini intussen wel op reageerde bij ‘La Gazzetta dello Sport’. De tweevoudige wereldkampioen (2005 en 2006) reed in zijn carrière vier jaar samen met Tafi, maar vindt dat zijn ex-collega het strijdtoneel aan de jongere generatie moet laten. “Ik hoop dat hij niet rijdt. Op 52-jarige leeftijd moet je andere dingen in het leven doen. Zijn actie om aan Parijs-Roubaix deel te nemen trekt veel aandacht in de media, maar het zou stukken beter zijn als hij zijn plaats zou laten aan een jongere renner. Nu pikt hij gewoon iemands plaats in om deel te nemen.”

Bettini zelf fietst op zijn 44ste ook nog een flink pak kilometers. De olympische kampioen van Athene begeleidt fietstochten, maar voelt in tegenstelling tot Tafi niet de drang om op rijpere leeftijd zijn kunnen te bewijzen tegenover de jongere generatie. “Ik wil door het uitoefenen van mijn sport fit blijven, ik ben er dus niet meer competitief mee bezig. Een krachtinspanning leveren is leuk. Het helpt om je hoofd leeg te maken, maar meer dan dat is het ook niet. Ik moet niemand iets bewijzen op de fiets.”