Exclusief voor abonnees Paleisrevolutie bij Lotto-Soudal: enkel nog adviserende rol voor Marc Sergeant



Marc Ghyselinck

12 september 2019

18u45 0 Lotto-Soudal Kevin De Weert blijft dan toch bij Lotto-Soudal. Na enkele gesprekken met algemeen manager John Lelange wordt De Weert bevestigd in zijn rol van performance manager bij de Belgische WorldTour ploeg. Daar gaat een kleine paleisrevolutie bij Lotto-Soudal mee gepaard. Marc Sergeant, die nu sportief manager is, krijgt in de toekomst een rol als adviseur.

De Weert had zichzelf schijnbaar onmogelijk gemaakt na twee incidenten in de Tour de France en de Ronde van Spanje. De Weert gaf daar in het hotel van de ploeg twee keer ongezouten lucht aan zijn frustratie na acht maanden werken bij Lotto. Hij nam vooral de sportieve manager Marc Sergeant en sportdirecteur Herman Frison op de korrel. De Weert werd daarvoor door John Lelangue op het matje geroepen. Het leek de brug te ver voor De Weert, die schijnbaar onafwendbaar op zijn ontslag afstevende. Daar had ook De Weert zich al bij neergelegd. “Ik kan dat incident niet goedpraten”, zei De Weert daarover.

